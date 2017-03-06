Снег ожидается в Москве к вечеру Рубрики: Погода

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В ночь на субботу в столичный регион поступит порция полярного воздуха. Местами ожидаются заряды снега, минимальная температура составит минус 3 – минус 1. На дорогах гололедица. Несмотря на ощутимое похолодание, температурный фон всего лишь вернется в климатическую норму, отмечает центр погоды "Фобос". На Москву надвигается снежный фронт и гололедица. Облака станут более плотными. Во второй половине дня пойдет дождь, который к вечеру перейдет в снег, сообщает портал "Метеоновости" . Днем воздух успеет прогреться до 6-8 градусов, к вечеру похолодает. Ветер западный, вечером северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 749 мм.В ночь на субботу в столичный регион поступит порция полярного воздуха. Местами ожидаются заряды снега, минимальная температура составит минус 3 – минус 1. На дорогах гололедица. Несмотря на ощутимое похолодание, температурный фон всего лишь вернется в климатическую норму, отмечает центр погоды "Фобос".



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