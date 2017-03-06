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Запуск трёх новых станций метро помог разгрузить Сокольническую линию
24 марта 2017 г. | Время публикации 11:42
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Запуск новых станций метро "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" помог разгрузить Сокольническую линию метро. Как сообщил порталу мэра и правительства столицы заммэра Максим Ликсутов, среднесуточный пассажиропоток на новом участке Калининско-Солнцевской линии метрополитена в первую неделю работы составил около 24 тысяч пассажиров.

"Показатель 24 тысячи пассажиров в сутки — очень хороший, он превышает наши изначальные расчёты. Ежедневное количество пассажиров на станции "Проспект Вернадского" снизилось на четыре тысячи человек, на станции "Университет" — на пять тысяч", — пояснил Ликсутов, добавив, что работа станций улучшит транспортное обслуживание около 300 тысяч москвичей, проживающих в пешей доступности от метро. Например, жители района Раменки теперь почти в два раза быстрее добираются до центра города: путь от станции "Раменки" до станции "Охотный Ряд" занимает всего 20 минут. Также на транспортную ситуацию повлиял запуск полуэкспрессного маршрута номер 908, связавшего семь линий метро и за неделю работы перевезшего более 35 тысяч пассажиров.

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