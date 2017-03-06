Запуск трёх новых станций метро помог разгрузить Сокольническую линию

17 марта 2017 г. Новый полуэкспрессный автобус, связавший семь линий метро, запущен в столице

Маршрут номер 908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который связывает между собой Каховскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Калининско-Солнцевскую и Филёвскую линии метро.