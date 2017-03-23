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РБК назвал серии пятиэтажек, с которых может начаться новая волна сноса
24 марта 2017 г. | Время публикации 17:18 | Последние изменения 17:24
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Новая волна сноса пятиэтажек в Москве может начаться с панельных домов серий I-510, 511 и 515. Об этом пишет РБК со ссылкой на замглавы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку, префектов Западного и Северо-Восточного округов. В правительстве Москвы настаивают, что пятиэтажки будут сносить не по сериям, а по кварталам.

Дома, о которых пишет издание, остались в районах Донской, Мещанский, Текстильщики, Пресненский, Замоскворечье, Коньково, Басманный, Соколиная гора. На встрече с жителями префект Западного округа Алексей Александров говорил, что в первую очередь под снос могут попасть пятиэтажки рядом с крупными дорожными стройками. Это пять домов на улице Боженко в Кунцево, возле Северо-Западной хорды, и два дома на улице Алексея Свиридова, рядом с северным дублером Кутузовского проспекта.

Просьбы о переселении поступают из кварталов 79-81 в Хорошево-Мневниках, домов на проспекте Маршала Жукова и Новозаводской улице. Площадки под первые дома для волнового переселения могут появиться в Солнцево между улицей Авиаторов и железнодорожной станцией Новопеределкино, а также в промзонах. Места ищут в каждом районе. При этом в некоторых районах уже создаются инициативные группы против точечной застройки.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики утверждают, что обновление будет проходить поквартально и только по желанию жителей: если они не захотят, их дома сносить не будут независимо от того, какой они серии. Депутат Госдумы Николай Гончар на заседании политсовета "Единой России" в четверг заявил, что списка домов и кварталов, подлежащих сносу, не существует, а поступающую противоречивую информацию назвал "интригами риелторов". Заммэра Марат Хуснуллин сообщил, что списки кварталов под снос составят к осени.

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