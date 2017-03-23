РБК назвал серии пятиэтажек, с которых может начаться новая волна сноса

23 марта 2017 г. Список кварталов, где будут сносить дома, составят к осени

По словам мэра, список территорий "только готовится", однако в зону реновации могут войти объекты, "не подпадающие под исходные параметры самой программы". Меньше всего объектов снесут в центре столицы.