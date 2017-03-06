Каждый пятый таксист в Москве может лишиться работы после 1 июля

31 января 2016 г. ГИБДД обвиняет автошколы в ежедневных ДТП с участием неопытных водителей

В Москве "не проходит и дня без дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем управления менее двух лет", сетуют в столичной Госавтоинспекции и обвиняют в этом автошколы, дающие недостаточно знаний.