Каждый пятый таксист в Москве может лишиться работы после 1 июля

С 1 июля вступают в силу принятые еще в 2013 году поправки в закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. В итоге каждый пятый таксист в Москве лишится работы, пишут "Известия"
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По словам председателя межрегионального профсоюза "Таксист" Ярослава Щербинина, значительная часть таксистов в Москве имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных республик. Они не трудоустроены официально и берут машины в аренду. Новые требования должны значительно сократить число нелегальных извозчиков, которые до 1 июля должны сдать экзамен на знание ПДД и получить российские удостоверения.
В то же время некоторые иностранные граждане могут не успеть получить документы к 1 июля, даже если подадут заявление прямо сегодня. ГИБДД будет делать запрос на родину водителей, чтобы узнать, действительно ли они получали там права. Такая переписка может растянуться на три-четыре месяца, поэтому такистам теоретически проще и быстрее было бы пройти обучение в российской автошколе и сдать экзамены на общих основаниях.
Однако вместо обучения многие иностранцы предпочитают получать фальшивые удостоверения
, говорит председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. В то же время о низком уровне подготовки в столичных автошколах говорят уже несколько лет
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