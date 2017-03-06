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Каждый пятый таксист в Москве может лишиться работы после 1 июля
24 марта 2017 г. | Время публикации 11:03 | Последние изменения 12:12
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
С 1 июля вступают в силу принятые еще в 2013 году поправки в закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. В итоге каждый пятый таксист в Москве лишится работы, пишут "Известия".

По словам председателя межрегионального профсоюза "Таксист" Ярослава Щербинина, значительная часть таксистов в Москве имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных республик. Они не трудоустроены официально и берут машины в аренду. Новые требования должны значительно сократить число нелегальных извозчиков, которые до 1 июля должны сдать экзамен на знание ПДД и получить российские удостоверения.

В то же время некоторые иностранные граждане могут не успеть получить документы к 1 июля, даже если подадут заявление прямо сегодня. ГИБДД будет делать запрос на родину водителей, чтобы узнать, действительно ли они получали там права. Такая переписка может растянуться на три-четыре месяца, поэтому такистам теоретически проще и быстрее было бы пройти обучение в российской автошколе и сдать экзамены на общих основаниях.

Однако вместо обучения многие иностранцы предпочитают получать фальшивые удостоверения, говорит председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. В то же время о низком уровне подготовки в столичных автошколах говорят уже несколько лет.
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