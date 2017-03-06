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Фестиваль "Ворвись в весну" откроет новый сезон в столичных парках
24 марта 2017 г. | Время публикации 09:45 | Последние изменения 11:32
Рубрики: Развлечения  
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ПКиО Сокольники
Фестиваль "Ворвись в весну" откроет новый сезон в столичных парках 26 марта. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, гостей парков ждут выступления жонглёров, спортсменов, ходулистов и духовых оркестров, мастер-классы по изготовлению скворечников, плетению и рисованию, выставка спортивных ретроавтомобилей, физико-химические опыты с использованием песка, льда и бумаги.

Фестиваль "Ворвись в весну" откроет новый сезон в столичных парках в воскресенье, 26 марта. В этот день у главного входа в парк "Сокольники" гостей будут встречать жонглёры и ходулисты. В 12:00 на эстраде "Ротонда" выступит оркестр барабанщиков "Маракату". C 12:15 до 14:00 на экскурсиях "Невидимые Сокольники" расскажут, как охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Пётр I впервые устроил майские гулянья и поделятся другими занимательными фактами из истории парка. Танцевальные и музыкальные программы стартуют в 14:00, а на Фонтанной площади представят караоке-проект "Пой с миром в унисон".

В павильоне конгрессно-выставочного центра "Сокольники" пройдет фестиваль фитнеса, здорового образа жизни и досуга Fitshow. Гости увидят показательные выступления спортсменов, поучаствуют в тренировках на открытом воздухе и послушают лекции о здоровом образе жизни и занятиях спортом.

В Парке Горького пройдет фестиваль Most Weekend, выставка спортивных ретроавтомобилей и музыкальная программа. На набережной установят арт-объект "Ворвись в весну", на фоне которого все желающие смогут сфотографироваться. "День воды" отпразднуют в парке "Красная Пресня". Развлекательную программу с мастер-классами по изготовлению скворечников, плетению и рисованию, подготовленную клубом "Свои тропки", а также лекцией "Вода. Жизнь. Процессы" и физико-химическими опытами с использованием песка, льда и бумаги проведут в шатре на Малом острове.

Фестиваль "Каникулы Фест" в саду "Эрмитаж" посвятят началу школьных каникул. Школьников ждёт игровая программа "По следам Белого Кролика", весёлые спортивные конкурсы и мастер-классы. Они узнают, что такое роспись пуантов, и научатся создавать инсталляцию "Дивный сад". А в Бабушкинском парке в 16:00 пройдут театральные мастер-классы, приуроченные ко Дню работника культуры.
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