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Мошенники пытались продать должность зампрефекта ЦАО за 3 миллиона долларов
24 марта 2017 г. | Время публикации 16:17
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
В столице задержали мошенников, которые пытались продать должность зампрефекта Центрального округа Москвы за 3 миллиона долларов. Деньги якобы должны пойти на взятки высокопоставленным сотрудникам ФСБ, которые, по словам продавцов, могли помочь в получении должности. На самом деле мошенники собирались поделить сумму.

Как сообщает портал Legal.Report со ссылкой на источники в правоохранительных органах, с претендента на пост зампрефекта потребовали "аванс" в 500 тысяч долларов, якобы для передачи первому заместителю директора ФСБ. После этого соискатель обратился в полицию.

23 марта одного из продавцов задержали в офисе банка при получении денег, большая часть которых была муляжом. Он согласился сотрудничать со следствием и под контролем оперативников передал часть денег соучастнику. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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Пятница, 24 марта 2017 г. // Последняя новость 16:17
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