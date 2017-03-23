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Московские должники начинают злоупотреблять законом о коллекторах
24 марта 2017 г. | Время публикации 19:02 | Последние изменения 19:17
Рубрики: Законодательство, Общество  
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Global Look Press
Должники в Москве начинают злоупотреблять новым законом о коллекторах, чтобы не общаться со взыскателями и не возвращать деньги. За три месяца в столичное управление Федеральной службы судебных приставов поступило более 400 жалоб, но подавляющее большинство необоснованны. Об этом рассказал начальник отдела столичного УФССП по ведению госреестра и контроля за деятельностью юридический лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, Игорь Аксенов.

По его словам, должники, как правило, сами злоупотребляют правами и неверно трактуют закон. В частности, попросту отказываются общаться с коллекторами, а потом обвиняют взыскателей в навязчивости. "И много жалоб именно с этим связано – что с ним [должником] пытаются связаться, он сбрасывает звонки, потом присылает скриншот: вот, мне 20 раз позвонили, но при этом он ни одного раза не поговорил", – приводит слова Аксенова ТАСС.

Закон же ограничивает число именно телефонных разговоров, а не попыток связаться с должником. Представитель УФССП напомнил, что коллектор должен представиться, объяснить суть вопроса, удостовериться, что говорит с нужным лицом, и "получить обратный ответ". "И только тогда, наверное, можно говорить о каких-то телефонных переговорах", – подчеркнул Аксенов. Отказаться от общения с коллекторами можно не раньше, чем через четыре месяца с возникновения просрочки. При этом кредитора нужно уведомить об отказе письменно.

Ранее в Москве впервые оштрафовали коллекторскую компанию за превышение лимита звонков должнице. Кроме того, столичные приставы выявили фирму, которая продолжала собирать долги, не имея регистрации. Приставы добились ее закрытия, материалы направлены в суд.
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