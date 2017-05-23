При голосовании определились первые дома, которые "с большой долей вероятности" не будут участвовать в реновации Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Точные адреса не называются. По словам Козлова, эти дома расположены в 13 районах, в основном, в Восточном и Северо-Восточном административных округах, передает ТАСС. Ни один дом в Центральном округе в число потенциальных отказников не входит, добавил глава штаба. По данным главы штаба, в 189 домах число проголосовавших против в системе "Активный гражданин" и "Моих документах" превысило 1/3 от общего числа квартир.



"Фактически меньшинство собственников и нанимателей в этих многоквартирных домах приняли решение, и, набрав более одной трети от общего числа голосов, высказались против включения их дома в программу реновации. И тем самым они определили дальнейшую судьбу их многоквартирного дома. То есть меньшинство фактически заблокировало включение дома в программу реновации. Это их право, это осознанный выбор жителей, и, как мы видим, этот механизм действительно работает", – цитирует Козлова



Он отметил, что в "Активном гражданине" уже проголосовали собственники трети квартир в домах, вошедших в проект программы реновации. Более 90% от числа проголосовавших, по словам Козлова, "безоговорочно" поддерживают участие в реновации. Он уточнил, что в 4164 домов сторонники реновации набирают более двух третей от числа принявших участие в голосовании. В 360 домах число голосующих "за" составило менее двух третей. Из них в 160 домах сторонников реновации меньше 50% от числа проголосовавших. В 322 домах из 4546, включенных в перечень, не проголосовал ни один жилец. Козлов уточнил, что по голосованию на собраниях собственников жилья данных пока нет.



Напомним, участники голосования, которые уже сделали свой выбор, могут



Отметим, что учет мнения голосов в "Активном гражданине" и "Моих документах" регулируется городским постановлением от 2 мая, которое юристы называют "ничтожным" в отсутствие федерального закона о реновации. Жилищный кодекс не позволяет решать вопросы права собственности голосованием. Чиновники же не скрывают, что идущее сейчас голосование по сути является всего лишь опросом общественного мнения.



Голосование продлится до 15 июня. Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования. На подведение итогов может уйти около двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос. Он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации. Затем будет сформирована сама программа. В течение года после ее утверждения может начаться строительство новых домов.



По предварительным итогам голосования в системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы" определились первые 18 домов, которые "с большой долей вероятности" покинут программу реновации. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов.Точные адреса не называются. По словам Козлова, эти дома расположены в 13 районах, в основном, в Восточном и Северо-Восточном административных округах, передает ТАСС. Ни один дом в Центральном округе в число потенциальных отказников не входит, добавил глава штаба. По данным главы штаба, в 189 домах число проголосовавших против в системе "Активный гражданин" и "Моих документах" превысило 1/3 от общего числа квартир."Фактически меньшинство собственников и нанимателей в этих многоквартирных домах приняли решение, и, набрав более одной трети от общего числа голосов, высказались против включения их дома в программу реновации. И тем самым они определили дальнейшую судьбу их многоквартирного дома. То есть меньшинство фактически заблокировало включение дома в программу реновации. Это их право, это осознанный выбор жителей, и, как мы видим, этот механизм действительно работает", – цитирует Козлова агентство "Москва" Он отметил, что в "Активном гражданине" уже проголосовали собственники трети квартир в домах, вошедших в проект программы реновации. Более 90% от числа проголосовавших, по словам Козлова, "безоговорочно" поддерживают участие в реновации. Он уточнил, что в 4164 домов сторонники реновации набирают более двух третей от числа принявших участие в голосовании. В 360 домах число голосующих "за" составило менее двух третей. Из них в 160 домах сторонников реновации меньше 50% от числа проголосовавших. В 322 домах из 4546, включенных в перечень, не проголосовал ни один жилец. Козлов уточнил, что по голосованию на собраниях собственников жилья данных пока нет.Напомним, участники голосования, которые уже сделали свой выбор, могут проверить онлайн , правильно ли учли их мнение. Электронный сервис запущен на странице проекта "Активный гражданин". Для проверки надо ввести специальный код, который участник голосования получает по электронной почте или в SMS-сообщении.Отметим, что учет мнения голосов в "Активном гражданине" и "Моих документах" регулируется городским постановлением от 2 мая, которое юристы называют "ничтожным" в отсутствие федерального закона о реновации. Жилищный кодекс не позволяет решать вопросы права собственности голосованием. Чиновники же не скрывают, что идущее сейчас голосование по сути является всего лишь опросом общественного мнения.Голосование продлится до 15 июня. Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования. На подведение итогов может уйти около двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос. Он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации. Затем будет сформирована сама программа. В течение года после ее утверждения может начаться строительство новых домов.



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