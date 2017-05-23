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Автомобилисты на юго-западе столицы пытаются опротестовать снос их гаражей под видом самостроя
24 мая 2017 г. | Время публикации 15:20 | Последние изменения 15:44
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
18 апреля на гаражах по проспекту 60-летия Октября появились листовки, которые сообщали о том, что власти приняли решение о сносе гаражей, которые сочли самостроем. Обращения в префектуру и прокуратуру остались без ответа, а месяц спустя половину гаражей, в которых еще оставалось имущество, снесли бульдозерами. Документов, обосновывающих снос, людям так и не представили: по их мнению, после сноса место гаражей должна занять автостоянка. Об этом пишет "Собеседник".

18 апреля на трех гаражах появились листовки, которые сообщали о том, что окружная комиссия по пресечению самовольного строительства приняла решение о сносе гаражей, которые власти сочли самостроем. "На листовках было написано, что если мы не заберем свое имущество, то его демонтируют вместе с гаражами. Это наши гаражи, мы платим за них налоги", – возмущается представитель инициативной группы Елена Макашева. По ее словам, в префектуре пообещали разобраться в ситуации, но ответа нет до сих пор. А обращение в прокуратуру осталось безрезультатным.

10 мая активисты были на встрече у главы управы Эльвиры Шигабетдиновой, которая пообещала связаться и предложить устраивающее всех решение. Однако впоследствии чиновница через охрану передала бумагу о том, что из 447 гаражей оставят только 159, а оставшиеся будут сносить в 2019 году. 11 мая на территории стоянки появился представитель управы с рабочими, которые срезали ворота с 71 гаража. А утром 15 мая к гаражному кооперативу были стянуты бульдозеры: по словам активистки, все происходило настолько быстро, что некоторые люди не успели вывезти свое имущество. Одной из собственниц – женщине-инвалиду – стало плохо во время сноса, поскольку в ее снесенном гараже находилась инвалидная коляска.

При этом никаких документов, обосновывающих снос, инициативная группа так и не получила, а во время работ представителям владельцев показали ксерокопию решения комиссии о сносе без подписи и печати. Представители властей также заявили, что уведомили о данном решении председателя Московского городского союза автомобилистов, который обеспечивает управление гаражами, однако сам он это отрицает.

"Ко мне не обращались. Я не знал, что гаражи хотят сносить. Там все будто происходит в параллельной реальности. Ни до кого не достучаться: пока не напишешь плакат "Путин, помоги!" - ничего не произойдет, – рассказал глава союза. - Понятно, что гаражи непрезентабельно выглядят, мы хотим их переделать – дайте нам знать, каким образом! Но ничего не происходит. Мы защищаемся как можем".

В итоге инициативная группа владельцев гаражей подала иск в арбитражный суд, пытаясь опротестовать действия префектуры. По словам юриста группы Галины Андриановой, согласно постановлению президиума Верховного арбитражного суда строения, построенные до 1995 года, не могут считаться самовольными постройками. А собственникам не сообщили, в чем причина действий властей, однако во время разговора в префектуре стало известно, что на этом месте собираются построить автостоянку. Сейчас же из 447 гаражей снесено 288, один из них загорелся, и там "идет война между какими-то людьми за металл от наших гаражей". На "горячей" телефонной линии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства комментировать ситуацию отказались, а в управе заявили, что "комментировать нечего, поскольку гаражи уже снесли.

Подобные случаи в столице не редкость. В 2013 году в Москве начался массовый снос гаражей-тентов, который, однако, не распространялся на собственность ветеранов и инвалидов. Житель столицы Фридрих Зеленов, будучи инвалидом, от своей "ракушки" тогда отказался и позволил управе района ее демонтировать. Гараж снесли в том же 2013 году, а в феврале нынешнего года Департамент городского имущества подал на Зеленова в суд, потребовав арендную плату за те три года, когда земельный участок фактически пустовал.

"В советские времена земля под строительство гаражных кооперативов выдавалась в долгосрочное или бессрочное пользование, но несколько лет назад город стал требовать заключать ограниченные по времени договоры аренды. И все, у кого не были оформлены участки в соответствии с новыми требованиями, с кадастровым номером и так далее, разом оказались вне закона", - рассказал правозащитник Петр Шкуматов, отметив, что никаких компенсаций за снесенные гаражи никому не дают.
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