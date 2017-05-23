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Несколько улиц в районе Кремля перекрыли из-за Дня славянской письменности
24 мая 2017 г. | Время публикации 12:22 | Последние изменения 13:15
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Несколько улиц в центре Москвы перекрыты для транспорта 24 мая в связи с празднованием Дней славянской письменности и культуры. Как сообщается на сайте столичного департамента транспорта, до 15:00 ограничен проезд транспорта по улице Ильинка, Биржевой и Славянской площадям из-за празднования Дня славянской письменности и культуры.

День славянской письменности и культуры - российское название праздника, который приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. В течение дня по всей столице пройдет более 200 мероприятий. Выставки, презентации, концерты и спектакли посетят более 11 тысяч человек.

Как сообщается на сайте мэра столицы, одной из центральных площадок праздника станет Красная площадь, где пройдет концерт с участием Полины Гагариной и Большого сводного хора из 1200 человек. На главной площади страны также прозвучат сочинения Александра Кастальского и Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Георгия Свиридова и популярные песни советских авторов. Программу дополнят прямые включения из Белгорода, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, где в этот день также пройдут праздничные концерты.
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