Совет при президенте обеспокоен созданием в Москве фонда реновации, который может стать монополистом Законодательство Рубрики: Недвижимость

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Фонд содействия реновации, по замыслу мэрии, наделяется существенными полномочиями – от подбора площадок для новых домов до работы с подрядчиками и девелоперами. В совете назвали непонятным смысл создания некоммерческой организации, которая "потенциально может стать одним из крупнейших застройщиков в столице", но на имущество которой Москва не приобретает никаких прав.



Члены совета убеждены, что фонд нужно создавать в форме акционерного общества исключительно с государственным участием, поскольку эта структура, по сути, будет заниматься бизнесом. Совет также указал на риск появления монополии: такой вариант возможен, если же фонд станет произвольно выбирать подрядчиков и не будет публично сообщать о площадках под застройку.



В заключении совета также указывается, что фонд содействия реновации по непонятным причинам наделяется таким преимуществом, как освобождение от выплат в компенсационный фонд. Между тем выплаты являются обязательным условием закона, регулирующего долевое строительство. Предлагаемые преференции освобождают новую структуру от ряда затрат и издержек, которые в силу закона несут все застройщики.



высказал на слушаниях в Общественной палате России замсекретаря ОП Александр Музыкантский. Он отметил, что фонд наделяется чрезвычайными законодательными и градостроительными полномочиями, является монополистом и "убивает напрочь" всю конкурентную среду".



Власти объясняют необходимость создание фонда реновации тем, что он позволит ужесточить контроль над качеством подрядчиков на конкурсах. Об этом накануне сообщил



"Директор фонда должен понимать, что к нему попадут огромные бюджетные деньги, и все на него будут смотреть через увеличительное стекло. Он будет наоборот, лишний раз перестраховываться от каких-либо нарушений", – сказал Левкин. Он также отметил, что в первую волну сноса пятиэтажек появлялись "несостоятельные подрядчики", которых было тяжело сменить из-за конкурсного законодательства.



23 мая аппарат правительства направил в Госдуму



Нормативным правовым актом Москвы фонд может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать денежные средства граждан и юрлиц для строительства многоквартирных домов на основе договоров долевого участия. Управление фондом, согласно предложенным поправкам, должен осуществлять его совет и генеральный директор, надзор за деятельностью фонда поручается попечительскому совету, состав которого будет определен нормативным актом правительства Москвы.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поправку о создании фонда, заявил, что "это, скорее всего, уже инструмент реализации программы по реновации", и парламент будет "прислушиваться к позиции Москвы – как они видят выполнение этой задачи". Володин пояснил, что именно столичным властям предстоит выполнять программу реновации, поэтому было бы правильно учесть мнение ее исполнителей. "Мы находимся в стадии обсуждения всех идей и предложений, время у нас есть", – сказал спикер.



Создание фонда содействия реновации в Москве может привести к образованию монополии в строительном бизнесе столицы. К такому выводу пришел Совет при президенте России по кодификации, изучив поправки мэрии к законопроекту о реновации, пишет "Коммерсант" . Больше всего возражений вызвал тот факт, что фонд получает некоторые послабления при привлечении средств дольщиков.Фонд содействия реновации, по замыслу мэрии, наделяется существенными полномочиями – от подбора площадок для новых домов до работы с подрядчиками и девелоперами. В совете назвали непонятным смысл создания некоммерческой организации, которая "потенциально может стать одним из крупнейших застройщиков в столице", но на имущество которой Москва не приобретает никаких прав.Члены совета убеждены, что фонд нужно создавать в форме акционерного общества исключительно с государственным участием, поскольку эта структура, по сути, будет заниматься бизнесом. Совет также указал на риск появления монополии: такой вариант возможен, если же фонд станет произвольно выбирать подрядчиков и не будет публично сообщать о площадках под застройку.В заключении совета также указывается, что фонд содействия реновации по непонятным причинам наделяется таким преимуществом, как освобождение от выплат в компенсационный фонд. Между тем выплаты являются обязательным условием закона, регулирующего долевое строительство. Предлагаемые преференции освобождают новую структуру от ряда затрат и издержек, которые в силу закона несут все застройщики. Аналогичные опасения высказал на слушаниях в Общественной палате России замсекретаря ОП Александр Музыкантский. Он отметил, что фонд наделяется чрезвычайными законодательными и градостроительными полномочиями, является монополистом и "убивает напрочь" всю конкурентную среду".Власти объясняют необходимость создание фонда реновации тем, что он позволит ужесточить контроль над качеством подрядчиков на конкурсах. Об этом накануне сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.По его словам, фонд будет по сути госструктурой, учрежденной московским правительством. Директора будут назначать власти Москвы."Директор фонда должен понимать, что к нему попадут огромные бюджетные деньги, и все на него будут смотреть через увеличительное стекло. Он будет наоборот, лишний раз перестраховываться от каких-либо нарушений", – сказал Левкин. Он также отметил, что в первую волну сноса пятиэтажек появлялись "несостоятельные подрядчики", которых было тяжело сменить из-за конкурсного законодательства.23 мая аппарат правительства направил в Госдуму свой пакет поправок к законопроекту о реновации. Часть поправок посвящена фонду реновации: они прописывают его создание, определяют цели его деятельности, задачи и функции. К функциям фонда отнесено "выполнение мероприятий, предусмотренных программой реновации", содействие в сносе домов, обеспечении жилищных прав собственников.Нормативным правовым актом Москвы фонд может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать денежные средства граждан и юрлиц для строительства многоквартирных домов на основе договоров долевого участия. Управление фондом, согласно предложенным поправкам, должен осуществлять его совет и генеральный директор, надзор за деятельностью фонда поручается попечительскому совету, состав которого будет определен нормативным актом правительства Москвы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поправку о создании фонда, заявил, что "это, скорее всего, уже инструмент реализации программы по реновации", и парламент будет "прислушиваться к позиции Москвы – как они видят выполнение этой задачи". Володин пояснил, что именно столичным властям предстоит выполнять программу реновации, поэтому было бы правильно учесть мнение ее исполнителей. "Мы находимся в стадии обсуждения всех идей и предложений, время у нас есть", – сказал спикер.



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