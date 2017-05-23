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В тендерах на благоустройство Москвы оказался газон за 330 миллионов и кадки за 16 миллионов
24 мая 2017 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В этом году Москва потратит на программу благоустройства "Моя улица" почти 40 миллиардов рублей – вдвое больше, чем в предыдущие годы. Телеканал "Дождь" изучил состоявшийся и запланированные тендеры и обнаружил немало странного. Например, газон в 45 футбольных полей, элитные деревья стоимостью сотни тысяч рублей, гранитные кадки дороже миллиона.

Гигантский газон площадью больше 330 тысяч квадратных метров и стоимостью 330 миллионов рублей планируется разбить на пересечении Рязанского проспекта и МКАД. Там же вблизи проезжей части будут высажены 145 кленов остролистных по 200 тысяч рублей каждый. "Премиальные" деревья также появятся на Котельнической и Гончарной набережных. Тридцать лип высотой до девяти метров обойдутся бюджету Москвы в 23,5 миллиона рублей.

Серьезные перемены ждут Каретный Ряд. На 350-метровой улице поставят сразу 190 скамеек, в том числе 160 гранитных "индивидуального изготовления" по 45 тысяч рублей за штуку. Еще дороже обойдутся скамейки с вазонами на Бульварном кольце – по 260 тысяч. Цена всего контракта на благоустройство Бульварного кольца – 3,4 миллиарда рублей. На Садовом кольце от Таганской площади до Павелецкого вокзала появится 11 гранитных кадок по 1,15 миллиона рублей.

Традиционный пункт благоустройства – перекладка плитки. На Садовом кольце от станции метро "Красные ворота" до Покровки квадратный метр плитки обойдется в 8,4 тысячи рублей. Почти в 140 миллионов рублей обойдется возвращение трамвайных путей на площадь Тверской Заставы возле Белорусского вокзала, демонтированных в 2008 году. Стартовая цена тендера на всю реконструкцию площади составляет 954 миллиона рублей, победитель пока не известен.

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