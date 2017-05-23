Начался прием заявок на конкурс по проектированию кварталов на месте сносимых домов

Власти Москвы "совершенно точно" понимают, что реновация коснется 500 кварталов столицы. Об этом сообщил на выставке "АРХ Москва NEXT" заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он объяснил включение такого числа кварталов в программу тем, что "большинство жителей, которые проживают в этих домах, высказались за то, чтобы расселиться", передает ТАСС. Впрочем, такие же цифры озвучивались еще в марте
, до опубликования официального списка домов под снос и запуска голосования жителей.
Хуснуллин назвал проект реновации "сверхсложной задачей" и "градостроительным вызовом", передает ТАСС. Работы архитекторам и строителям, причем не только российским, хватит на 15-20 лет, добавил заммэра. 24 мая начался прием заявок на архитектурный конкурс
на проектирование кварталов реновации.
Сами конкурсы пройдут через два-три месяца после принятия федерального закона, сообщил Хуснуллин. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что с 24 сентября будут проводиться итоговые обсуждения, жюри выберет победителей и кураторов районов. Итоги конкурса подведут 25 октября. Для каждой площадки будет выбрана концепция застройки, на основании которой в дальнейшем будет разработан проект планировки территории.
По поручению мэра среди основных требований значатся нежилые первые этажи, оборудование парковочных мест, но не во дворах, благоустройство. В пилотных кварталах должно быть деление на дворы, улицы, площади и на место для развлечений и совместной активности горожан, передает РИАМО
. При этом на жилье должно приходится 42% территории, на улично-дорожную сеть – 11%, на социальную функцию – 12%.
Оценивать проекты будут международное жюри и экспертная группа. В их состав войдут руководители профильных департаментов, представители Высшей школы экономики (ВШЭ), Высшей школы урбанистики (ВШУ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), члены Общественной палаты Москвы, Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.