]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
мая
pda
Поиск
Архив

Начался прием заявок на конкурс по проектированию кварталов на месте сносимых домов
24 мая 2017 г. | Время публикации 20:50 | Последние изменения 20:51
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы "совершенно точно" понимают, что реновация коснется 500 кварталов столицы. Об этом сообщил на выставке "АРХ Москва NEXT" заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он объяснил включение такого числа кварталов в программу тем, что "большинство жителей, которые проживают в этих домах, высказались за то, чтобы расселиться", передает ТАСС. Впрочем, такие же цифры озвучивались еще в марте, до опубликования официального списка домов под снос и запуска голосования жителей.

Хуснуллин назвал проект реновации "сверхсложной задачей" и "градостроительным вызовом", передает ТАСС. Работы архитекторам и строителям, причем не только российским, хватит на 15-20 лет, добавил заммэра. 24 мая начался прием заявок на архитектурный конкурс на проектирование кварталов реновации.

Сами конкурсы пройдут через два-три месяца после принятия федерального закона, сообщил Хуснуллин. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что с 24 сентября будут проводиться итоговые обсуждения, жюри выберет победителей и кураторов районов. Итоги конкурса подведут 25 октября. Для каждой площадки будет выбрана концепция застройки, на основании которой в дальнейшем будет разработан проект планировки территории.

По поручению мэра среди основных требований значатся нежилые первые этажи, оборудование парковочных мест, но не во дворах, благоустройство. В пилотных кварталах должно быть деление на дворы, улицы, площади и на место для развлечений и совместной активности горожан, передает РИАМО. При этом на жилье должно приходится 42% территории, на улично-дорожную сеть – 11%, на социальную функцию – 12%.

Оценивать проекты будут международное жюри и экспертная группа. В их состав войдут руководители профильных департаментов, представители Высшей школы экономики (ВШЭ), Высшей школы урбанистики (ВШУ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), члены Общественной палаты Москвы, Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Вид застройки на месте снесенных хрущевок выберут на конкурсе, а строить новые дома будут из панелей и монолита
25 апреля 2017 г.
Вид застройки на месте снесенных хрущевок выберут на конкурсе, а строить новые дома будут из панелей и монолита
В ходе реновации пятиэтажек власти откажутся от микрорайонов в пользу квартальной застройки и пересмотрят градостроительные нормативы, которые "мешают" созданию комфортной среды. Внешний вид застройки будет определен на международном конкурсе.
27 марта 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.05.2017   22:24
3
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 24 мая 2017 г. // Последняя новость 20:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>