Начался прием заявок на конкурс по проектированию кварталов на месте сносимых домов

25 апреля 2017 г. Вид застройки на месте снесенных хрущевок выберут на конкурсе, а строить новые дома будут из панелей и монолита

В ходе реновации пятиэтажек власти откажутся от микрорайонов в пользу квартальной застройки и пересмотрят градостроительные нормативы, которые "мешают" созданию комфортной среды. Внешний вид застройки будет определен на международном конкурсе.