Москвичи начали массово подавать в суд на голосование по программе реновации

24 мая 2017 г. При голосовании определились первые дома, которые "с большой долей вероятности" не будут участвовать в реновации

Дома расположены в 13 районах, в основном, в Восточном и Северо-Восточном округах. В этих домах число проголосовавших против превысило 1/3 от общего числа квартир. Таким образом, меньшинство заблокировало возможность принять иное решение.