Москвичи начали массово подавать в суд на голосование по программе реновации

Москвичи начали массово подавать судебные иски к мэру Сергею Собянину и столичному правительству с требованием отменить голосование о по программе реновации и признать его результаты незаконными, сообщил РБК
адвокат Даниил Липкин. Административные иски в Мосгорсуд подали уже более 20 горожан. Липкин подчеркнул, что речь идет именно об индивидуальных обращениях, а не о коллективной жалобе.
Все иски написаны по образцу, опубликованному на портале Platforma
. Истцы оспаривают законность постановления правительства Москвы N 245 "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда". В нем говорится, что дом попадает в программу реновации, если за это посредством сервиса "Активный гражданин" и центров госуслуг "Мои документы" проголосуют две трети собственников и социальных нанимателей.
В исках говорится, что это противоречит Жилищному кодексу и Конституции. Вопросы права собственности на жилые помещения не могут решаться путем голосования
, а лишить гражданина собственности можно только по решению суда. Кроме того, любые результаты голосования влекут "неизбежное существенное нарушение прав, свобод и законных интересов" граждан, которые оказались в меньшинстве
, говорится в исках. Иск против постановления о голосовании также подал от имени жительницы Измайлово Фонд борьбы с коррупцией.
23 мая жительница района Перово, чей дом попал в список жилья под снос, подала первый иск
на городской закон "О дополнительных гарантиях
жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда". Мосгорсуд зарегистрировал заявление и в течение десяти дней должен решить, принимать ли его в производство.
В иске оспаривается противоречащее Жилищному кодексу и Конституции положение, согласно которому судьбу дома решает общее собрание собственников, пояснила адвокат истицы Алиса Образцова. "В части 3 статьи 35 Конституции РФ четко прописано, что лишиться своего имущества можно лишь по решению суда. При этом из закона о реновации следует, что моя доверительница может быть лишена своей квартиры в случае, если 2/3 участников собрания проголосуют за включение ее дома в программу реновации", – сказала адвокат.
Образцова отметила, что "не питает больших иллюзий по поводу положительного исхода иска", но выразила готовность дойти до Верховного суда. Она также выразила надежду, что москвичи начнут массово подавать аналогичные иски, и "впоследствии это количество повлияет на качество принимаемых законодательных актов".