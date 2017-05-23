Голосовавшие по проекту реновации смогут проверить учет своего голоса онлайн

18 мая 2017 г. "Дождь" : система онлайн-голосования по реновации не учитывает "фейковые" голоса

После того, как журналист проголосовал против сноса, указав вымышленные данные, ему пришло сообщение, согласно которому его голос не был учтен, поскольку персональные данные не совпадают с лицевым номером квартиры.