Голосовавшие по проекту реновации смогут проверить учет своего голоса онлайн

Горожане, которые проголосовали по проекту программы реновации в центрах госуслуг "Мои документы", смогут проверить онлайн, правильно ли учли их мнение. Электронный сервис запущен на странице проекта "Активный гражданин"
. Для проверки надо ввести специальный код, который участник голосования получает по электронной почте или в SMS-сообщении.
После голосования на "Активном гражданине" или в центре госуслуг сведения об участнике верифицируют. Не позднее чем через четыре рабочих дня пользователь получает по электронной почте или в SMS сообщение о том, принят голос или нет.
Москвичи, которые не пользуются интернетом, могут проверить свой голос в информационном центре голосования по реновации в Центросоюзном переулке, дом 13, строение 3 (второй этаж).
Проголосовать по проекту программы реновации можно до 15 июня в системе "Активный гражданин" и в центрах "Мои документы". Кроме того, собственники квартир в любой момент могут провести общее собрание собственников помещений (включая нежилые) и решить, хотят ли они участвовать в программе. Узнать, попал ли дом в предварительный список, можно по телефону единой справочной службы Москвы: 8 (495) 777-77-77 или на сайте mos.ru.
Москвичи, привыкшие скептически относиться к к "Активному гражданину", выражали опасение, что голосование по такому важному вопросу, как реновация, может быть сфальсифицировано. Впрочем, заведомо подложные данные система все же отбраковывает
после проверки.
Юрист и популярный блогер Иван Ежиков между тем выяснил, что оператор сервиса "Активный гражданин" в принципе не имеет права
собирать персональные данные. Кроме того, законодательство вообще не регулирует учет мнения населения по реновации. Этот аспект закреплен только в двух недавно принятых городских документах, но в них ни слова не говорится об "Активном гражданине", а юридическую силу этих актов эксперты подвергают сомнению. А в многофункциональных центрах выявили уязвимость, позволяющую ставить под сомнение
законность процедуры.