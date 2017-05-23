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Голосовавшие по проекту реновации смогут проверить учет своего голоса онлайн
24 мая 2017 г. | Время публикации 10:13 | Последние изменения 10:30
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Горожане, которые проголосовали по проекту программы реновации в центрах госуслуг "Мои документы", смогут проверить онлайн, правильно ли учли их мнение. Электронный сервис запущен на странице проекта "Активный гражданин". Для проверки надо ввести специальный код, который участник голосования получает по электронной почте или в SMS-сообщении.

После голосования на "Активном гражданине" или в центре госуслуг сведения об участнике верифицируют. Не позднее чем через четыре рабочих дня пользователь получает по электронной почте или в SMS сообщение о том, принят голос или нет. Москвичи, которые не пользуются интернетом, могут проверить свой голос в информационном центре голосования по реновации в Центросоюзном переулке, дом 13, строение 3 (второй этаж).

Проголосовать по проекту программы реновации можно до 15 июня в системе "Активный гражданин" и в центрах "Мои документы". Кроме того, собственники квартир в любой момент могут провести общее собрание собственников помещений (включая нежилые) и решить, хотят ли они участвовать в программе. Узнать, попал ли дом в предварительный список, можно по телефону единой справочной службы Москвы: 8 (495) 777-77-77 или на сайте mos.ru.

Москвичи, привыкшие скептически относиться к к "Активному гражданину", выражали опасение, что голосование по такому важному вопросу, как реновация, может быть сфальсифицировано. Впрочем, заведомо подложные данные система все же отбраковывает после проверки.

Юрист и популярный блогер Иван Ежиков между тем выяснил, что оператор сервиса "Активный гражданин" в принципе не имеет права собирать персональные данные. Кроме того, законодательство вообще не регулирует учет мнения населения по реновации. Этот аспект закреплен только в двух недавно принятых городских документах, но в них ни слова не говорится об "Активном гражданине", а юридическую силу этих актов эксперты подвергают сомнению. А в многофункциональных центрах выявили уязвимость, позволяющую ставить под сомнение законность процедуры.
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