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Мосгордума в день митинга 27 мая решила устроить прием граждан по вопросам реновации
24 мая 2017 г. | Время публикации 19:07
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
В день общегородского митинга "За права москвичей" 27 мая Мосгордума и московская палата адвокатов решили устроить единый день приема граждан по вопросам программы реновации. Мероприятие анонсировал сегодня председатель столичного парламента Алексей Шапошников. О том, что такая встреча готовится ради "красивой картинки" для телевидения, накануне рассказал РБК руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.

По словам депутата, он узнал о мероприятии случайно: ему "позвонил один человек, которого туда пригласили". Встреча пройдет в открытом парке Мосгордумы. "Планируется установить шатры для красивой картинки. И по всем телеканалам потом покажут, что толпы людей пришли просить, чтобы их закон о реновации коснулся", – сказал Клычков.

Он добавил, что идея организации такого мероприятия могла исходить только от вице-мэра Москвы Анастасии Раковой – ее считают одним из ключевых кураторов программы реновации. По информации СМИ, в апреле на закрытом совещании она призывала гасить протесты, не рекомендовала проводить собрания собственников жилья, так как это "революционная форма", не поддаваться на давление тех, кто будет недоволен новым жильем.

Прием депутатов и адвокатов по программе реновации начнется в 12:00 в парке Мосгордумы, сообщил Шапошников. "Прием будем вести столько, сколько необходимо, и примем всех москвичей, которые придут", – цитирует агентство "Москва". Депутаты будут принимать жителей по своим избирательным округам совместно с адвокатами.

Митинг "За права москвичей" начнется в 14:00 27 мая на Суворовской площади. Участники акции выступят против реновации, платных парковок, точечной застройки, "всей социальной политики, творимой "пришельцем" Собяниным". Митинг организован инициативными группами граждан и активистами, не имеющими принадлежности к определенным политическим партиям.

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