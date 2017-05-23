Мосгордума в день митинга 27 мая решила устроить прием граждан по вопросам реновации

В день общегородского митинга "За права москвичей" 27 мая Мосгордума и московская палата адвокатов решили устроить единый день приема граждан по вопросам программы реновации. Мероприятие анонсировал сегодня председатель столичного парламента Алексей Шапошников. О том, что такая встреча готовится ради "красивой картинки" для телевидения, накануне рассказал РБК
руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.
По словам депутата, он узнал о мероприятии случайно: ему "позвонил один человек, которого туда пригласили". Встреча пройдет в открытом парке Мосгордумы. "Планируется установить шатры для красивой картинки. И по всем телеканалам потом покажут, что толпы людей пришли просить, чтобы их закон о реновации коснулся", – сказал Клычков.
Он добавил, что идея организации такого мероприятия могла исходить только от вице-мэра Москвы Анастасии Раковой – ее считают одним из ключевых кураторов программы реновации. По информации СМИ, в апреле на закрытом совещании она призывала гасить протесты
, не рекомендовала проводить собрания собственников жилья, так как это "революционная форма", не поддаваться на давление тех, кто будет недоволен новым жильем.
Прием депутатов и адвокатов по программе реновации начнется в 12:00 в парке Мосгордумы, сообщил Шапошников. "Прием будем вести столько, сколько необходимо, и примем всех москвичей, которые придут", – цитирует агентство "Москва"
. Депутаты будут принимать жителей по своим избирательным округам совместно с адвокатами.
Митинг "За права москвичей" начнется в 14:00 27 мая на Суворовской площади. Участники акции выступят против реновации, платных парковок, точечной застройки, "всей социальной политики, творимой "пришельцем" Собяниным". Митинг организован инициативными группами граждан и активистами, не имеющими принадлежности к определенным политическим партиям.