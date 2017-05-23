Прокуратура проверит стройку башни в Покровском-Стрешнево, из-за которой избили жителей и повредили их автомобили Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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Стройплощадка расположена вплотную к детскому саду и соседним домам. Жители утверждают, что стройка незаконна и опасна. Как сообщается на



19 мая конфликт с застройщиком обострился. Как рассказал



Прибывшая полиция доставила всех участников потасовки в ОВД, но довольно быстро отпустила нападавших. При этом, по словам политика, полицейские отказалась вызвать скорую помощь пострадавшим, пытались оказать психологическое давление на людей и требовать, чтобы они убрали машины. 22 мая в Общественной палате (ОП) РФ прошло экстренное заседание, посвященное конфликту.



Комментируя нападение на жителей, представитель компании-застройщика "Прогресс" Илья Давыдик заявил, что это были действия "службы безопасности". По его словам, жителей постоянно просили убрать автомобили, но "в ответ слышали одни скандалы", в результате "представители подрядчика машины перенесли". Когда член ОП Георгий Федоров возмутился посягательством на чужую собственность без присутствия правоохранительных органов, Давыдик пообещал, что "служба безопасности" больше не будет применять физическую силу против жильцов.



Давыдик также заявил, что публичные слушания по проекту строительства прошли еще в декабре 2016 года, а Москомархитектура выдала градостроительный план застройки земельного участка. Глава инициативной группы Виталий Каменский заметил, что в протоколе голосования нет ни одного жителя их дома, в ответ представитель застройщика парировал, что жители "сами виноваты". Прокуратура пообещала проверить легальность работ и в случае нарушения приостановить строительство.



Прокуратура Москвы проверит легальность строительства 47-метрового здания на Подмосковной улице в районе Покровское-Стрешнево, на которое жалуются местные жители, пишет "Коммерсант" . Во дворе домов NN 14 и 14а планируется построить многофункциональное 12-этажное здание с апартаментами и подземной парковкой. 19 мая на противников стройки было совершено нападение, а их автомобили повредили экскаваторами.Стройплощадка расположена вплотную к детскому саду и соседним домам. Жители утверждают, что стройка незаконна и опасна. Как сообщается на сайте Общероссийского народного фронта, фундамент соседних домов не рассчитан на такие нагрузки. На фасаде дома 14 уже появились трещины, а капитальный ремонт там запланирован только на 2030-2032 годы.19 мая конфликт с застройщиком обострился. Как рассказал "Эху Москвы" лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, жители домов 14-16 припарковали свои автомобили во дворе у въезда на стройку. В два часа ночи во двор на большой скорости въехал экскаватор и смял машины. Когда автовладельцы выбежали во двор, на них набросились около 30 человек и начали избивать всех подряд. Тяжелые ушибы, по словам Митрохина, получили четыре человека, в том числе две женщины.Прибывшая полиция доставила всех участников потасовки в ОВД, но довольно быстро отпустила нападавших. При этом, по словам политика, полицейские отказалась вызвать скорую помощь пострадавшим, пытались оказать психологическое давление на людей и требовать, чтобы они убрали машины. 22 мая в Общественной палате (ОП) РФ прошло экстренное заседание, посвященное конфликту.Комментируя нападение на жителей, представитель компании-застройщика "Прогресс" Илья Давыдик заявил, что это были действия "службы безопасности". По его словам, жителей постоянно просили убрать автомобили, но "в ответ слышали одни скандалы", в результате "представители подрядчика машины перенесли". Когда член ОП Георгий Федоров возмутился посягательством на чужую собственность без присутствия правоохранительных органов, Давыдик пообещал, что "служба безопасности" больше не будет применять физическую силу против жильцов.Давыдик также заявил, что публичные слушания по проекту строительства прошли еще в декабре 2016 года, а Москомархитектура выдала градостроительный план застройки земельного участка. Глава инициативной группы Виталий Каменский заметил, что в протоколе голосования нет ни одного жителя их дома, в ответ представитель застройщика парировал, что жители "сами виноваты". Прокуратура пообещала проверить легальность работ и в случае нарушения приостановить строительство.



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