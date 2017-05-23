Малые предприниматели опасаются разорения из-за переезда по программе реновации Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Реализация проекта реновации предполагает снос до 8 тысяч зданий общей площадью до 25 миллионов квадратных метров. По данным экспертов, количество нежилых, коммерческих помещений, которые попадают под реновацию, колеблется от 7 до 10 тысяч. "Арендаторы, конечно, вылетают, как пробка из бутылки, и ничего не получают. Представьте, что у вас была, например, швейная мастерская или парикмахерская с постоянными посетителями, а потом вы вынуждены где-то в голом поле ждать, когда что-то построится", — объяснил член президиума генсовета Партии роста Дмитрий Потапенко.



По его мнению, пока новое здание будет строиться, бизнес не будет работать, а при заселении вокруг будет идти стройка и никто не будет пользоваться услугами малого бизнеса. "Кто в это время будет платить аренду, зарплату сотрудникам, закупать товар и откуда взять эти деньги?" — задает риторический вопрос эксперт, полагая, что малый бизнес из-за этого может уйти на нелегальное положение или продолжать работать в неприспособленных для этого помещениях.



Президент "Опоры России" Александр Калинин также полагает, что реновация и переселение предприятий малого бизнеса продлится год или два, и за это время предприятия просто прекратят существование. К тому же помещения могут предоставить в домах с плохой транспортной доступностью, что отрицательно скажется на доходах. "Опора России" готовит обращение к мэру и законодателям Москвы, требуя, чтобы права предпринимателей и граждан были соблюдены.



Между тем юристы отмечают, что нежилые помещения не приобщаются к жилищному фонду, а государство не обязано предоставлять владельцам этих площадей другое помещение в новом доме. По их словам, старая площадь будет выкуплена по кадастровой стоимости, а ее владельцу придется уже через суд добиваться возврата соразмерной стоимости и проводить оценки. В пресс-службе мэра Москвы не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.



СМИ еще в апреле писали о том, что программа реновации разорит или существенно ухудшит положение Программа реновации Москвы может затронуть 15–20 тысяч малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, права которых, по оценкам экспертов, защищены законом очень слабо. По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, гарантий, что предприниматели получат аналогичные площади до того, как будут выселены, нет. Юристы опасаются, что аналогичное помещение вообще предоставлено не будет, вместо этого предпринимателей ждет денежная компенсация, причем не полностью покрывающая стоимость имеющейся собственности. Об этом пишут "Известия" Реализация проекта реновации предполагает снос до 8 тысяч зданий общей площадью до 25 миллионов квадратных метров. По данным экспертов, количество нежилых, коммерческих помещений, которые попадают под реновацию, колеблется от 7 до 10 тысяч. "Арендаторы, конечно, вылетают, как пробка из бутылки, и ничего не получают. Представьте, что у вас была, например, швейная мастерская или парикмахерская с постоянными посетителями, а потом вы вынуждены где-то в голом поле ждать, когда что-то построится", — объяснил член президиума генсовета Партии роста Дмитрий Потапенко.По его мнению, пока новое здание будет строиться, бизнес не будет работать, а при заселении вокруг будет идти стройка и никто не будет пользоваться услугами малого бизнеса. "Кто в это время будет платить аренду, зарплату сотрудникам, закупать товар и откуда взять эти деньги?" — задает риторический вопрос эксперт, полагая, что малый бизнес из-за этого может уйти на нелегальное положение или продолжать работать в неприспособленных для этого помещениях.Президент "Опоры России" Александр Калинин также полагает, что реновация и переселение предприятий малого бизнеса продлится год или два, и за это время предприятия просто прекратят существование. К тому же помещения могут предоставить в домах с плохой транспортной доступностью, что отрицательно скажется на доходах. "Опора России" готовит обращение к мэру и законодателям Москвы, требуя, чтобы права предпринимателей и граждан были соблюдены.Между тем юристы отмечают, что нежилые помещения не приобщаются к жилищному фонду, а государство не обязано предоставлять владельцам этих площадей другое помещение в новом доме. По их словам, старая площадь будет выкуплена по кадастровой стоимости, а ее владельцу придется уже через суд добиваться возврата соразмерной стоимости и проводить оценки. В пресс-службе мэра Москвы не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.СМИ еще в апреле писали о том, что программа реновации разорит или существенно ухудшит положение не меньше 100 тысяч человек и приведет к ухудшению ситуации с инфраструктурой. В основном в попадающих под реновацию домах располагаются небольшие продуктовые магазины, салоны красоты, ателье и химчистки.



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