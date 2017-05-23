В столице запустили "Дорожный патруль" для помощи водителям, которые мешают движению

Столичные власти запустили в городе службу под названием "Дорожный патруль", которая призвана уменьшить число заторов на дорогах. Как сообщил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, которого цитирует РИА "Новости"
,
служба призвана следить за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры, прежде всего по части знаков, разметки и дорожных неровностей.
Также патруль будет помогать автомобилистам на дорогах при ДТП и вместе с ГИБДД отрабатывать организацию дорожного движения в особых ситуациях. Экипажи ежедневно будут объезжать город с целью выявления неисправных автомобилей, которые мешают движению. К примеру, они будут помогать запустить машину, поменять проколотое колесо или отбуксировать автомобиль до заправки, и контролировать дорожное полотно на предмет обвала грунта или открытых люков. "Мы рассчитываем, что дорожный патруль будет очень востребован во время Кубка конфедераций. Коллеги показали себя хорошо во время тестового матча, в том числе при совместном взаимодействии с силовыми органами", — сказал руководитель ЦОДД.
Инспектор "Дорожного патруля" Сергей Шибанков отметил, что служба была запущена три месяца назад и пока имеет пять машин. Они патрулируют город в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах с 7:00 до 14:00 и с 13:00 до 22:00. "Нам поступают вызовы из ситуационного центра ЦОДД, который по камерам отслеживает проблемные участки и ищет ДТП, где водителям нужна помощь. В отдельных случаях мы сами принимаем решение о помощи - кому-то домкрат дадим, а кому-то колесо поменяем. Водители реагируют позитивно. Помощь оказывается абсолютно бесплатно", - резюмировал сотрудник новой службы. В дальнейшем число экипажей планируется увеличить до 30.
Между тем проблемы на дорогах связаны не только с водителями: в связи с работами по программе "Моя улица" средняя скорость движения в центре Москвы снизилась более чем на 50 процентов. Столичный мэр пообещал, что 2017 год станет "последним годом"
неудобств такого рода, однако эксперты уверены, что дорожные проблемы столицы не исчезнут даже после благоустройства. А координатор движения "Синие ведерки" Дмитрий Зворыкин считает, что проблемы вызваны "ужасной реализацией"
программы благоустройства, тем, что "полцентра раскопали и бросили".
"В Москве очень много мест, где рукотворные проблемы не потому, что кто-то украл триллионы на строительстве шоссе, а потому, что просто никто не подумал", - подчеркнул активист. Ситуацию на дорогах усугубляют и чиновники, ездящие на авто представительского класса: за ними закреплено около тысячи арендованных автомобилей бизнес-класса с водителем и предоплаченной парковкой, которые арендуются за счет городского бюджета и обходятся в полтора миллиарда рублей ежегодно
.