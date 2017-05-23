В столице запустили "Дорожный патруль" для помощи водителям, которые мешают движению

23 мая 2017 г. СМИ: на машины бизнес-класса для столичных чиновников уходит 1,5 миллиарда рублей в год

За чиновниками различного ранга закреплено около тысячи арендованных автомобилей бизнес-класса с водителем и предоплаченной парковкой. Все эти автомобили арендуются за счет бюджета, и отказываться от них чиновники не собираются.