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Пользователи Android Pay назвали уткой акцию "В метро за один рубль"
24 мая 2017 г. | Время публикации 08:38 | Последние изменения 09:42
Рубрики: Общество, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Global Look Press
Долгожданный приход системы Android Pay в московский метрополитен расстроил москвичей. Как сообщает BFM.ru, власти Москвы заявили, что с 23 мая каждый владелец телефона с операционной системой Android сможет проехаться в метро и на МЦК всего за один рубль. Так, с банковской карты москвича должны были списать 35 рублей, а 34 рубля — вернуть позднее. Однако горожане обнаружили, что терминал списал 40 рублей, а вернуть пообещал всего 20: таким образом, речь идет всего лишь о 50% скидки. При этом многие до сих пор не получили деньги обратно, а сотрудники метрополитена даже не знают об акции.

"Собирался проехать на метро. Это была станция "Курская" со стороны Горьковского направления, она же "Чкаловская", - сообщает один из москвичей. - Начитавшись новостей еще в пятницу, субботу и воскресенье, я рассчитывал проехать за рубль, однако, попав в вестибюль, я не смог воспользоваться разрекламированной услугой, потому что телефон отказывался совершать оплату, а турникет ее принимать, сообщая, что нужно приложить билет еще раз. Я обратился за комментариями к кассирам, которые понятия не имели вообще, о чем я спрашиваю. Попытались позвать старшего, который тоже стал придумывать какие-то ответы о том, что, наверное, опять что-то не работает". В северном вестибюле той же станции было установлено одно такое устройство, которое списало с телефона 40 рублей. "Открыл сайт Департамента транспорта Москвы — читаю новость: действительно, теперь уже будет поездка стоить не рубль, а 20, и сначала будет списано 40, а через десять минут возвращено 50% стоимости проезда".

В колл-центре метрополитена заявили, что в курсе возникших проблем и признали, что обращения многочисленны. Между тем социальные сети телеканала "Москва 24" по-прежнему сообщали, что поездка в метро и МЦК 23 мая обойдется москвичам всего в рубль. Впоследствии, по данным "Российской газеты", руководство метрополитена скорректировало условия акции, сообщив, что ранее предоставленная информация была некорректна и условия акции предполагают пятидесятипроцентную скидку на проезд на 15 станциях метро и пересадочных станциях МЦК для держателей карт Mastercard через сервис AndroidPay. Акция будет действовать до 23 июня.

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