Пользователи Android Pay назвали уткой акцию "В метро за один рубль" Метрополитен Рубрики: Общество

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"Собирался проехать на метро. Это была станция "Курская" со стороны Горьковского направления, она же "Чкаловская", - сообщает один из москвичей. - Начитавшись новостей еще в пятницу, субботу и воскресенье, я рассчитывал проехать за рубль, однако, попав в вестибюль, я не смог воспользоваться разрекламированной услугой, потому что телефон отказывался совершать оплату, а турникет ее принимать, сообщая, что нужно приложить билет еще раз. Я обратился за комментариями к кассирам, которые понятия не имели вообще, о чем я спрашиваю. Попытались позвать старшего, который тоже стал придумывать какие-то ответы о том, что, наверное, опять что-то не работает". В северном вестибюле той же станции было установлено одно такое устройство, которое списало с телефона 40 рублей. "Открыл сайт Департамента транспорта Москвы — читаю новость: действительно, теперь уже будет поездка стоить не рубль, а 20, и сначала будет списано 40, а через десять минут возвращено 50% стоимости проезда".



В колл-центре метрополитена заявили, что в курсе возникших проблем и признали, что обращения многочисленны. Между тем социальные сети телеканала "Москва 24" по-прежнему



Долгожданный приход системы Android Pay в московский метрополитен расстроил москвичей. Как сообщает BFM.ru , власти Москвы заявили, что с 23 мая каждый владелец телефона с операционной системой Android сможет проехаться в метро и на МЦК всего за один рубль . Так, с банковской карты москвича должны были списать 35 рублей, а 34 рубля — вернуть позднее. Однако горожане обнаружили, что терминал списал 40 рублей, а вернуть пообещал всего 20: таким образом, речь идет всего лишь о 50% скидки. При этом многие до сих пор не получили деньги обратно, а сотрудники метрополитена даже не знают об акции."Собирался проехать на метро. Это была станция "Курская" со стороны Горьковского направления, она же "Чкаловская", - сообщает один из москвичей. - Начитавшись новостей еще в пятницу, субботу и воскресенье, я рассчитывал проехать за рубль, однако, попав в вестибюль, я не смог воспользоваться разрекламированной услугой, потому что телефон отказывался совершать оплату, а турникет ее принимать, сообщая, что нужно приложить билет еще раз. Я обратился за комментариями к кассирам, которые понятия не имели вообще, о чем я спрашиваю. Попытались позвать старшего, который тоже стал придумывать какие-то ответы о том, что, наверное, опять что-то не работает". В северном вестибюле той же станции было установлено одно такое устройство, которое списало с телефона 40 рублей. "Открыл сайт Департамента транспорта Москвы — читаю новость: действительно, теперь уже будет поездка стоить не рубль, а 20, и сначала будет списано 40, а через десять минут возвращено 50% стоимости проезда".В колл-центре метрополитена заявили, что в курсе возникших проблем и признали, что обращения многочисленны. Между тем социальные сети телеканала "Москва 24" по-прежнему сообщали , что поездка в метро и МЦК 23 мая обойдется москвичам всего в рубль. Впоследствии, по данным "Российской газеты" , руководство метрополитена скорректировало условия акции, сообщив, что ранее предоставленная информация была некорректна и условия акции предполагают пятидесятипроцентную скидку на проезд на 15 станциях метро и пересадочных станциях МЦК для держателей карт Mastercard через сервис AndroidPay. Акция будет действовать до 23 июня.



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