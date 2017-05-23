ФАС отменила конкурс на установку табло обратного отсчета в метро

18 января 2017 г. Табло со временем прибытия поездов появятся на всех станциях метро к июлю

Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда будут также показывать расположение состава в перегоне. В дальнейшем мониторы станут сообщать о загруженности вагонов и предупреждать об экстренных ситуациях.