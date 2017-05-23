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ФАС отменила конкурс на установку табло обратного отсчета в метро
24 мая 2017 г. | Время публикации 08:08
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Федеральная антимонопольная служба отменила итоги аукциона за право установки табло, которые показывают, сколько времени осталось до прибытия поезда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ФАС.

"В ходе разбора жалобы одного из участников аукциона на действия московского метрополитена мы выяснили, что последний нарушил закон о госзакупках. В результате мы отменили итоги аукциона на размещение почти 400 табло обратного отсчета до прибытия поезда. Начальная цена контракта составляла почти 165 миллионов рублей", - пояснил представитель пресс-службы.

Информация о проведении аукциона была размещена в декабре 2016 года, при этом участниками тендера могли быть только представители малого и среднего бизнеса. Основываясь на этом, представители московского метро отклонили заявку компании "Трансдеталь", которая представила неточную информацию о выручке, что позволило отнести ее к крупному бизнесу. Позже в "Трансдетали" признали, что это произошло из-за технической ошибки. Победителем аукциона в середине марта стало ООО "Видор", однако договор с фирмой так и не был заключен.

"Представители ФАС пришли к выводу, что метрополитен несправедливо отклонил заявку, поскольку вся информация об участнике содержится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы", - сказал представитель пресс-службы. Получить оперативный комментарий от представителей метрополитена не удалось. Как сообщалось ранее, первую панель с обратным отсчетом времени до прибытия поезда установили в 2014 году на станции "Проспект Мира". Чуть позже такое же табло появилось на станции "Киевская". 398 мониторов должны были висеть на платформах со стороны выезда из тоннеля. Помимо времени о прибытии следующего поезда, они должны были информировать пассажиров о загруженности вагонов, изменениях в работе городского транспорта и чрезвычайных происшествиях.
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