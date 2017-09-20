Мэр Собянин предложил конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков

11 августа 2017 г. В Москве задержали 265 нелегальных автобусов с неисправностями, ездивших по России и в ближнее зарубежье

Автобусы нелегальных перевозчиков с неисправной тормозной и рулевой системой работали как на дальних маршрутах по России, так и на международных. Перевозка пассажиров в таких автобусах могла привести к крупным ДТП.