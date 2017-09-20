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Мэр Собянин предложил конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков
24 сентября 2017 г. | Время публикации 12:54
Рубрики: Общественный транспорт  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Столичный мэр Сергей Собянин высказался за конфискацию автобусов у нелегальных перевозчиков, сообщает ТАСС. По его словам, за последние несколько лет в столице задержали около четырех тысяч нелегальных автобусов, однако действующая система административных штрафов не приносит результатов: перевозчики перерегистрируют автобусы на другие компании и продолжают ездить. По мнению Собянина, конфискация автобусов позволила бы навести в этой сфере порядок в кратчайшие сроки.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов поддерживал инициативу Собянина, отметив, что норма об изъятии автобуса при повторном нарушении определенных требований предусмотрена федеральным законом о безопасности дорожного движения. Первичное же нарушение предполагает штраф до 300–400 тысяч рублей. По словам депутата, закон стоит дополнить поправками, которые бы позволяли конфисковывать транспортное средство, не дожидаясь повторного нарушения.

Напомним, за прошлый год правоохранительными органами, в первую очередь Ространснадзором, органами полиции было задержано и арестовано почти 2,6 тысячи автобусов, а за I квартал 2017 года это уже более 1100 единиц. Руководитель управления Ространснадзора Сергей Суханкин отметил, что ежедневно на спецстоянки перемещают около 12 автобусов.
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