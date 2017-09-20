Ради "оптимизации" движения по Садовому кольцу чиновники оставили без общественного транспорта целый район Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"В ходе программы "Моя улица" на Пречистенке была перенесена остановка "Академия художеств". Перенесена на 300 (!) м в сторону Садового. Неважно, что до Академии художеств топать три квартала. Но проблема не только в названии, конечно. Всегда общественный транспорт останавливался у художественной школы. Это точка притяжения на Пречистенке: здесь расположен самый большой жилой квартал, школа, единственный магазин в районе, Академия, в конце концов. - пишет автор поста. - Теперь остановки расположены так, что непонятно для кого это".



Признавая, что новое местоположение остановки позволяет пересаживаться на маршруты, следующие по Садовому, автор поста отмечает, что в целом перенос сделан без учета пассажиропотока, и без остановки общественного транспорта остался целый район. В ответ на обращение активиста в "Мосгортрансе" заявили, что считают перенос и восстановление остановки на прежнем месте нецелесообразным, а остановка размещена "на вновь построенных посадочных площадках".



"Какие, в ****, вновь построенные посадочные площадки" ??! Возможно по финансовым ведомостям они и списали пару сотен тысяч под "строительство" какой-то там площадки, а автобус у Садового просто останавливается у тротуара, загораживая поворот транспорта направо, на зеленую стрелку светофора. А дети с папками эскизов и коробками с гуашью должны пёхать три сотни метров", - возмущается один из комментаторов. Другие обращают внимание на то, что, ликвидировав остановку, чиновники лишили пожилых людей возможности доехать до метро и поликлиники на автобусе , "тк до метро 600 метров а до остановки 400 м и в обратную сторону". На ситуацию вокруг остановки обратили внимание муниципальные депутаты, направившие в мэрию На Пречистенке остановку общественного транспорта перенесли в сторону Садового кольца, лишив местных жителей и студентов Академии художеств удобного им маршрута. В "Мосгортрансе" заявили, что восстановление остановки на прежнем месте нецелесообразно. Об этом сообщается в Facebook-сообществе жителей района Хамовники."В ходе программы "Моя улица" на Пречистенке была перенесена остановка "Академия художеств". Перенесена на 300 (!) м в сторону Садового. Неважно, что до Академии художеств топать три квартала. Но проблема не только в названии, конечно. Всегда общественный транспорт останавливался у художественной школы. Это точка притяжения на Пречистенке: здесь расположен самый большой жилой квартал, школа, единственный магазин в районе, Академия, в конце концов. - пишет автор поста. - Теперь остановки расположены так, что непонятно для кого это".Признавая, что новое местоположение остановки позволяет пересаживаться на маршруты, следующие по Садовому, автор поста отмечает, что в целом перенос сделан без учета пассажиропотока, и без остановки общественного транспорта остался целый район. В ответ на обращение активиста в "Мосгортрансе" заявили, что считают перенос и восстановление остановки на прежнем месте нецелесообразным, а остановка размещена "на вновь построенных посадочных площадках"."Какие, в ****, вновь построенные посадочные площадки" ??! Возможно по финансовым ведомостям они и списали пару сотен тысяч под "строительство" какой-то там площадки, а автобус у Садового просто останавливается у тротуара, загораживая поворот транспорта направо, на зеленую стрелку светофора. А дети с папками эскизов и коробками с гуашью должны пёхать три сотни метров", - возмущается один из комментаторов. Другие обращают внимание на то, что, ликвидировав остановку, чиновники лишили пожилых людей возможности доехать до метро и поликлиники на автобусе , "тк до метро 600 метров а до остановки 400 м и в обратную сторону". На ситуацию вокруг остановки обратили внимание муниципальные депутаты, направившие в мэрию обращения с требованием оборудовать остановочные пункты как на новом, так и на прежнем месте.



Предыдущая статья | Следующая статья

