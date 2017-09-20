Мобильное приложение для помощи бездомным животным представили в столице

17 апреля 2017 г. Сотрудников подмосковного питомника заподозрили в продаже больных животных

У купленного в питомнике щенка был обнаружен целый букет болезней от клещей до отека легкого: на его лечение семья потратила 30 тысяч рублей - больше, чем на саму покупку. В питомнике признавать вину отказываются.