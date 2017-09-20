Авторы музея в Зарядье заявили об искажении их проекта

3 февраля 2017 г. Столичные музеи поделятся экспонатами по истории Москвы с парком "Зарядье"

Интерес к выставочному пространству выразили многие городские и федеральные музеи. Помимо Китайгородской стены и фрагментов Великой улицы, экспонатами музея могут стать берестяная грамота и клад серебряных монет.