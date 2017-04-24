Путина попросили спасти от вредительской застройки подмосковный "поселок академиков" Рубрики: Областная инфраструктура

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Поселок Мозжинка был создан в 1947 году для выдающихся деятелей советской науки, там до сих пор проживают известные ученые и члены их семей. В письме поселок называется "одним из красивейших мест Подмосковья" и "подмосковной Швейцарией" с питающими Москву-реку природными ключами, реликтовыми дубовыми и сосновыми рощами, пойменными лугами, а также различными заповедными местами. "Это последнее, оставшееся в своем естественном виде, место Москвы-реки, являющееся одним из любимых мест для отдыха местных жителей и туристов", - подчеркивают академики.



Все это окажется под угрозой уничтожения, если новый проект внесения изменений в Генплан Москвы, игнорирующий требования действующего законодательства, действительно будет принят. Так, проект предполагает появление на пойменных лугах вдоль Москвы-реки около 2 миллионов квадратных метров застройки, а всего в Рублево-Успенском эксклаве - до 3,5 миллиона квадратных метров. И это при том, что земли находятся во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения Москвы, и для них действуют специальные нормы, исключающие застройку.



"Жители Успенского и Ершовского сельских поселений неоднократно обращались в органы власти Москвы и Московской области с письмами, в которых предлагали отказаться от застройки Рублево-Успенского эксклава. Несмотря на многие тысячи подписей под этими обращениями, жителей сельских поселений никто до сих пор не услышал. Обещание мэра Москвы сделать 50 процентов территории эксклава зеленой зоной игнорируется", - констатировали сотрудники РАН. Академики Российской академии наук, проживающие в дачном поселке Мозжинка, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на застройку Рублево-Успенского эксклава, расположенного в верхнем течении Москвы-реки. Открытое письмо ученых во вторник опубликовала газета "Известия" Поселок Мозжинка был создан в 1947 году для выдающихся деятелей советской науки, там до сих пор проживают известные ученые и члены их семей. В письме поселок называется "одним из красивейших мест Подмосковья" и "подмосковной Швейцарией" с питающими Москву-реку природными ключами, реликтовыми дубовыми и сосновыми рощами, пойменными лугами, а также различными заповедными местами. "Это последнее, оставшееся в своем естественном виде, место Москвы-реки, являющееся одним из любимых мест для отдыха местных жителей и туристов", - подчеркивают академики.Все это окажется под угрозой уничтожения, если новый проект внесения изменений в Генплан Москвы, игнорирующий требования действующего законодательства, действительно будет принят. Так, проект предполагает появление на пойменных лугах вдоль Москвы-реки около 2 миллионов квадратных метров застройки, а всего в Рублево-Успенском эксклаве - до 3,5 миллиона квадратных метров. И это при том, что земли находятся во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения Москвы, и для них действуют специальные нормы, исключающие застройку."Жители Успенского и Ершовского сельских поселений неоднократно обращались в органы власти Москвы и Московской области с письмами, в которых предлагали отказаться от застройки Рублево-Успенского эксклава. Несмотря на многие тысячи подписей под этими обращениями, жителей сельских поселений никто до сих пор не услышал. Обещание мэра Москвы сделать 50 процентов территории эксклава зеленой зоной игнорируется", - констатировали сотрудники РАН.



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