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Путина попросили спасти от вредительской застройки подмосковный "поселок академиков"
25 апреля 2017 г. | Время публикации 15:39
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Академики Российской академии наук, проживающие в дачном поселке Мозжинка, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на застройку Рублево-Успенского эксклава, расположенного в верхнем течении Москвы-реки. Открытое письмо ученых во вторник опубликовала газета "Известия".

Поселок Мозжинка был создан в 1947 году для выдающихся деятелей советской науки, там до сих пор проживают известные ученые и члены их семей. В письме поселок называется "одним из красивейших мест Подмосковья" и "подмосковной Швейцарией" с питающими Москву-реку природными ключами, реликтовыми дубовыми и сосновыми рощами, пойменными лугами, а также различными заповедными местами. "Это последнее, оставшееся в своем естественном виде, место Москвы-реки, являющееся одним из любимых мест для отдыха местных жителей и туристов", - подчеркивают академики.

Все это окажется под угрозой уничтожения, если новый проект внесения изменений в Генплан Москвы, игнорирующий требования действующего законодательства, действительно будет принят. Так, проект предполагает появление на пойменных лугах вдоль Москвы-реки около 2 миллионов квадратных метров застройки, а всего в Рублево-Успенском эксклаве - до 3,5 миллиона квадратных метров. И это при том, что земли находятся во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения Москвы, и для них действуют специальные нормы, исключающие застройку.

"Жители Успенского и Ершовского сельских поселений неоднократно обращались в органы власти Москвы и Московской области с письмами, в которых предлагали отказаться от застройки Рублево-Успенского эксклава. Несмотря на многие тысячи подписей под этими обращениями, жителей сельских поселений никто до сих пор не услышал. Обещание мэра Москвы сделать 50 процентов территории эксклава зеленой зоной игнорируется", - констатировали сотрудники РАН.
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Вторник, 25 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:41
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