В Москве начали тестировать финский электробус, заряжающийся за несколько минут Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Максим Блинов Столичные власти начали испытания серийного электробуса Linkker, который Москве предоставил оператор общественного транспорта финского города Хельсинки - компания HSL. Как отмечается на сайте городского департамента транспорта, эта модель имеет 50-километровый запас хода при крайне быстрой зарядке - достаточно 4-10 минут во время остановок на рейсе.



"Особенность транспортного средства состоит в концепции быстрых распределенных зарядок на маршруте в сочетании с небольшими аккумуляторными батареями. Таким образом, мы рассматриваем вопрос интеграции электробуса в существующую инфраструктуру столичного электротранспорта", - отметил гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов. Концепция быстрых зарядок позволяет эффективно использовать электроэнергию и способствует уменьшению размеров, массы и стоимости аккумуляторных батарей.



По словам Михайлова, тестовая эксплуатация этого образца продлится в течение месяца. Главные задачи испытаний - проверить ходовые характеристики электробуса Linkker, а также экономическую обоснованность его использования в Москве. Как отмечают в дептрансе, такие электробусы уже успешно работают на маршрутах в некоторых городах Скандинавии.



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