СМИ: списки домов "под снос" опубликуют 10 мая

20 апреля 2017 г. Встречи в управах по поводу реновации вызвали ажиотаж, но обернулись скандалом

Встречи в управах, посвященные реновации, вызвали настоящий ажиотаж, однако получить точную информацию по программе, включая список домов под снос, не удалось. А подавляющее большинство местных жителей выступили против сноса.