СМИ: списки домов "под снос" опубликуют 10 мая

В московской мэрии в выходные состоялось закрытое совещание с представителями управ и префектур, посвященное программе реновации. Как рассказали порталу Znak.com
участники совещания, вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что протест против реновации "выдуман оппозицией", и призвала "не поддаваться на провокации" тех, кто будет недоволен новым жильем.
В мэрии призвали "гасить недовольство личным общением", которое должно проходить прямо во дворах. Кроме того, 10 мая на портале мэрии опубликуют списки домов под снос, в которые не попадут самые "протестные" дома. Главам управ в районах, где есть такие дома, посоветовали вешать на подъездах письма, которые успокоят жителей. Представитель Северного округа заявил, что причиной протеста против сноса стала деятельность оппозиции. "Оппозиция хочет избраться на муниципальных выборах и искала повод для скандала. А скандал в Москве сегодня можно сделать только одним способом - выступить против программы реновации", - пояснил он и добавил, что администрация "успокоила" потенциальных участников протеста, сообщив, что их дома точечно не попадают в программу реновации.
Вице-мэр Анастасия Ракова также заявила, что скандал вокруг реновации выдуман и "подожжен оппозицией", предложив исключить из программы дома, 30-40% собственников в которых выступают против переселения. При этом не рекомендуется проводить собрания собственников жилья, так как это "революционная форма", а отправлять людей голосовать в МФЦ и на портал "Активный гражданин".
"К концу июля тему реновации надо погасить, должна остаться только тема, кто куда переезжает. А те, кто в программу не попал, будут локти кусать", - заявила она, потребовав не поддаваться на давление тех, кто согласится на переезд, но будут предъявлять претензии к предоставленному жилью. "Это не программа улучшения жилищных условий, это программа уменьшения аварийного фонда", - заявила она.
Ракова также напомнила, что в сентябре в столице пройдут очередные выборы муниципальных депутатов, заявив, что неуправляемость муниципальных собраний недопустима. Сотрудница мэрии привела в пример муниципальное собрание района Щукино, где осенью 2016 года оппозиция сформировала большинство, и "теперь оттуда постоянные крики". "Москва - это большая деревня, как только в любом районе появляются два-три оппозиционных депутата, крик слышен на всю Москву о проблемах, это сразу приобретает городской масштаб", - пояснила она, выступив, в частности, против деятельности депутата Госдумы от "Справедливой России" Галины Хованской.
По словам Раковой, она уже обещала Хованской, что если та внесет в закон поправку о предоставлении собственникам жилых помещений равнозначных не по метрам, а по рыночной стоимости, то "вся Москва узнает, что Хованская против народа". Специально для собственников нежилых помещений, которые также попали в "группу протеста"
, в законе о реновации появится норма, согласно которой им предоставят не только равнозначную по метражу, но и равноценную по стоимости площадь.
В мэрии Москвы не ответили на вопрос о том, когда проходило такое совещание и какой статус оно имело. По словам политологов, ошибки мэрии, где преобладают "шапкозакидательские настроения", могут привести к усилению протестных настроений вокруг программы реновации и спровоцировать полноценный социальный взрыв. Cвоего рода "репетиция" переселений уже проходит в микрорайоне Давыдково
: выселять людей мэрия решила в бывшую промзону на улице Гжатская, поближе к МКАД. При этом один из горожан заметил, что предлагаемая ему новая квартира имеет площадь лишь 31 квадратный метр вместо нынешних 33-х. Почему так получилось, объяснять ему никто не стал, зато пригрозили, что если он не согласится на переезд добровольно, к делу подключат суд. А в управе утверждают, что с решениями департамента городского имущества ничего поделать не могут.
Встречи в управах, посвященные вопросам реновации, вызвали у жителей районов настоящий ажиотаж
, однако получить точную информацию по программе, включая список домов, которые будут сноситься, во многих случаях не удалось. По словам участвовавших во встречах муниципальных депутатов, противников сноса обвинили во вранье, а у участников, якобы выступающих за переселение, не нашлось полноценных аргументов. на самих встречах раздавались анкеты с формулировкой "поддерживаете ли вы в целом программу реновации?", которые никак не заверялись и тут же распечатывались на принтерах. А одному из собственников квартир, не желавшему отказываться от имущества по итогам голосования, предложили "подчиниться большинству".