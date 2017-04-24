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СМИ: списки домов "под снос" опубликуют 10 мая
25 апреля 2017 г. | Время публикации 08:42 | Последние изменения 11:19
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
В московской мэрии в выходные состоялось закрытое совещание с представителями управ и префектур, посвященное программе реновации. Как рассказали порталу Znak.com участники совещания, вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что протест против реновации "выдуман оппозицией", и призвала "не поддаваться на провокации" тех, кто будет недоволен новым жильем.

В мэрии призвали "гасить недовольство личным общением", которое должно проходить прямо во дворах. Кроме того, 10 мая на портале мэрии опубликуют списки домов под снос, в которые не попадут самые "протестные" дома. Главам управ в районах, где есть такие дома, посоветовали вешать на подъездах письма, которые успокоят жителей. Представитель Северного округа заявил, что причиной протеста против сноса стала деятельность оппозиции. "Оппозиция хочет избраться на муниципальных выборах и искала повод для скандала. А скандал в Москве сегодня можно сделать только одним способом - выступить против программы реновации", - пояснил он и добавил, что администрация "успокоила" потенциальных участников протеста, сообщив, что их дома точечно не попадают в программу реновации.

Вице-мэр Анастасия Ракова также заявила, что скандал вокруг реновации выдуман и "подожжен оппозицией", предложив исключить из программы дома, 30-40% собственников в которых выступают против переселения. При этом не рекомендуется проводить собрания собственников жилья, так как это "революционная форма", а отправлять людей голосовать в МФЦ и на портал "Активный гражданин".

"К концу июля тему реновации надо погасить, должна остаться только тема, кто куда переезжает. А те, кто в программу не попал, будут локти кусать", - заявила она, потребовав не поддаваться на давление тех, кто согласится на переезд, но будут предъявлять претензии к предоставленному жилью. "Это не программа улучшения жилищных условий, это программа уменьшения аварийного фонда", - заявила она.

Ракова также напомнила, что в сентябре в столице пройдут очередные выборы муниципальных депутатов, заявив, что неуправляемость муниципальных собраний недопустима. Сотрудница мэрии привела в пример муниципальное собрание района Щукино, где осенью 2016 года оппозиция сформировала большинство, и "теперь оттуда постоянные крики". "Москва - это большая деревня, как только в любом районе появляются два-три оппозиционных депутата, крик слышен на всю Москву о проблемах, это сразу приобретает городской масштаб", - пояснила она, выступив, в частности, против деятельности депутата Госдумы от "Справедливой России" Галины Хованской.

По словам Раковой, она уже обещала Хованской, что если та внесет в закон поправку о предоставлении собственникам жилых помещений равнозначных не по метрам, а по рыночной стоимости, то "вся Москва узнает, что Хованская против народа". Специально для собственников нежилых помещений, которые также попали в "группу протеста", в законе о реновации появится норма, согласно которой им предоставят не только равнозначную по метражу, но и равноценную по стоимости площадь.

В мэрии Москвы не ответили на вопрос о том, когда проходило такое совещание и какой статус оно имело. По словам политологов, ошибки мэрии, где преобладают "шапкозакидательские настроения", могут привести к усилению протестных настроений вокруг программы реновации и спровоцировать полноценный социальный взрыв. Cвоего рода "репетиция" переселений уже проходит в микрорайоне Давыдково: выселять людей мэрия решила в бывшую промзону на улице Гжатская, поближе к МКАД. При этом один из горожан заметил, что предлагаемая ему новая квартира имеет площадь лишь 31 квадратный метр вместо нынешних 33-х. Почему так получилось, объяснять ему никто не стал, зато пригрозили, что если он не согласится на переезд добровольно, к делу подключат суд. А в управе утверждают, что с решениями департамента городского имущества ничего поделать не могут.

Встречи в управах, посвященные вопросам реновации, вызвали у жителей районов настоящий ажиотаж, однако получить точную информацию по программе, включая список домов, которые будут сноситься, во многих случаях не удалось. По словам участвовавших во встречах муниципальных депутатов, противников сноса обвинили во вранье, а у участников, якобы выступающих за переселение, не нашлось полноценных аргументов. на самих встречах раздавались анкеты с формулировкой "поддерживаете ли вы в целом программу реновации?", которые никак не заверялись и тут же распечатывались на принтерах. А одному из собственников квартир, не желавшему отказываться от имущества по итогам голосования, предложили "подчиниться большинству".
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