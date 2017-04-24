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Отключать горячую воду в столице начнут с 10 мая
25 апреля 2017 г. | Время публикации 11:20 | Последние изменения 11:31
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Фото NEWSru.com
Профилактические отключения горячей воды в жилых домах в Москве начнутся с 10 мая. Как сообщается на сайте "Московской объединенной энергетической компании", к началу сезона отключений запущен сервис, на котором можно узнать дату начала и продолжительность профилактических работ в конкретном жилом доме.

Во время отключений, продолжительность которых в столице не превысит 10 дней, будут проводиться профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, а также диагностика сетей и перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Работы будут вестись в 71 тысяче зданий, среди которых около 33 тысяч – жилые дома. При этом в более чем 5 тысячах зданий, в том числе в 3171 жилом доме, горячая вода отключаться не будет.

Напомним, в 2013 году гендиректор "МОЭК" Андрей Лихачев заявил, что с 2017 года столица будет "жить уже без отключений". Однако в департаменте топливно-энергетических ресурсов проект полного отказа от летнего отключения горячей воды в жилых домах считают непростым, поскольку "не отключать – это значит, не проводить ремонтные работы". Ранее власти обещали, что об отключениях горячей воды можно будет забыть после введения новой технологии замены труб, но этого так и не произошло.

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Вторник, 25 апреля 2017 г. // Последняя новость 11:20
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