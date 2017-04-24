Отключать горячую воду в столице начнут с 10 мая

28 февраля 2013 г. Горячую воду перестанут отключать в 2017 году

По мнению гендиректора "МОЭК" Андрея Лихачева, "это весьма реалистичная задача". "С 2017 года мы должны жить уже без отключений" – сказал он. Меж тем скорое превращение батарей в летние кондиционеры он назвал заблуждением.