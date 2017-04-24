Отключать горячую воду в столице начнут с 10 мая

Профилактические отключения горячей воды в жилых домах в Москве начнутся с 10 мая. Как сообщается на сайте
"Московской объединенной энергетической компании", к началу сезона отключений запущен сервис
, на котором можно узнать дату начала и продолжительность профилактических работ в конкретном жилом доме.
Во время отключений, продолжительность которых в столице не превысит 10 дней, будут проводиться профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, а также диагностика сетей и перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Работы будут вестись в 71 тысяче зданий, среди которых около 33 тысяч – жилые дома. При этом в более чем 5 тысячах зданий, в том числе в 3171 жилом доме, горячая вода отключаться не будет.
Напомним, в 2013 году гендиректор "МОЭК" Андрей Лихачев заявил, что с 2017 года столица будет "жить уже без отключений
". Однако в департаменте топливно-энергетических ресурсов проект полного отказа от летнего отключения горячей воды в жилых домах считают непростым, поскольку "не отключать – это значит, не проводить ремонтные работы". Ранее власти обещали, что об отключениях горячей воды можно будет забыть после введения новой технологии замены труб
, но этого так и не произошло.