Полиция просит москвичей не ходить на акцию оппозиции 29 апреля Рубрики: Общество

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Напомним, речь идет о проведении акции "Надоел" против президента РФ Владимира Путина, которую движение "Открытая Россия" намерено провести 29 апреля: демонстрация пройдет по Славянской площади, Старой площади, улице Ильинка с заявленным количеством участников до 10 тысяч человек. Она предполагает вручение президенту РФ Владимиру Путину заявлений от граждан с просьбой не избираться на четвертый срок и завершить свою политическую карьеру. Главная задача акции, как объясняется



Столичные власти предложили перенести акцию на проспект Сахарова, заявив, что демонстранты на Славянской площади будут мешать движению транспорта. Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников, предложивший маршрут по проспекту Академика Сахарова до дома 38 по улице Маши Порываевой, назвал его "оптимальным", однако координатор московской акции Мария Баронова заявила на своей странице



Московская полиция просит граждан воздержаться от участия в несогласованной акции "Надоел" 29 апреля на Славянской площади, в Ильинском сквере и на улице Ильинка. На сайте столичного главка МВД сообщается, что инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения, но организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия в заявленном месте и призывают граждан к участию в нем. В полиции подчеркнули, что мероприятие незаконно и создает угрозу безопасности участвующих, поскольку во время акции возрастает риск провокаций. 21 апреля с аналогичным предупреждением выступила прокуратура Москвы.Напомним, речь идет о проведении акции "Надоел" против президента РФ Владимира Путина, которую движение "Открытая Россия" намерено провести 29 апреля: демонстрация пройдет по Славянской площади, Старой площади, улице Ильинка с заявленным количеством участников до 10 тысяч человек. Она предполагает вручение президенту РФ Владимиру Путину заявлений от граждан с просьбой не избираться на четвертый срок и завершить свою политическую карьеру. Главная задача акции, как объясняется на сайте "Открытой России", не просто выразить отношение к деятельности президента Путина во время митинга или пикета, "а путем официальных письменных заявлений потребовать от него соблюдения Конституции РФ, в частности принципа сменяемости власти, и не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года".Столичные власти предложили перенести акцию на проспект Сахарова, заявив, что демонстранты на Славянской площади будут мешать движению транспорта. Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников, предложивший маршрут по проспекту Академика Сахарова до дома 38 по улице Маши Порываевой, назвал его "оптимальным", однако координатор московской акции Мария Баронова заявила на своей странице в Facebook , что "любая другая точка не имеет смысла". "Единственной сущностной точкой акции является приемная для корреспонденции президенту РФ. Это Ильинка, 23", - написала она.



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