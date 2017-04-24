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Пассажиры метро назвали лучшие нововведения поезда "Москва"
25 апреля 2017 г. | Время публикации 10:46 | Последние изменения 11:25
Рубрики: Метрополитен  
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Агентство городских новостей "Москва"
Зарядки для гаджетов стали лучшим нововведением в поезде "Москва", по мнению пассажиров метро. Как сообщает M24.ru со ссылкой на пресс-службу городской подземки, в опросе приняли участие около 1300 пользователей. Более половины из них отметили USB-порты для зарядки электронных гаджетов. На втором месте оказались прислонные сиденья, за которые проголосовали 15 процентов пассажиров. Кроме того, горожане положительно оценили индикацию открытия/закрытия дверей, мультимедийную систему информирования и интерактивные информационные панели.

Многие пользователи также уделили внимание сквозному проходу в поездах и теплым поручням. В пресс-службе добавили, что за 10 дней, прошедших с запуска поезда "Москва", пассажиры направили в метрополитен более 100 благодарственных писем и обращений о составе.

Напомним, поезда нового поколения "Москва" начали курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена 14 апреля. Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Еще одной отличительной особенностью вагонов 765-й серии является их тихий и плавный ход. По сравнению с классическими составами вместимость нового поезда увеличена почти на треть. Для стоячих пассажиров предусмотрены мягкие выступы на стенах, а в головных вагонах оборудованы специальные места для инвалидов-колясочников – со спинкой для коляски, ремнем безопасности и кнопкой связи с машинистом. К концу года на Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать более 30 таких составов. Полностью поезда на линии обновят к 2020 году.

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