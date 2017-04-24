Пассажиры метро назвали лучшие нововведения поезда "Москва"

14 апреля 2017 г. Первый поезд нового поколения "Москва" появился на Таганско-Краснопресненской линии метро

Первыми пассажирами поезда нового поколения со сквозным проходом, интерактивными мониторами и схемами стали пассажиры станции "Пушкинская". Новыми поездами полностью заменят поезда Таганско-Краснопресненской линии.