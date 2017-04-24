Улицы в центре Москвы будут перекрывать ради военной техники 27 апреля, 3 и 7 мая

25 апреля 2017 г. Перед репетицией парада Победы с улиц начали по-тихому эвакуировать "мешающие" автомобили

Сегодня вечером участок Тверской улицы перекроют ради проезда военной техники на Красную площадь. Автомобилисты жалуются, что машины начали эвакуировать в неизвестном направлении якобы из-за того, что они помешают парадным колоннам.