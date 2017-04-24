Улицы в центре Москвы будут перекрывать ради военной техники 27 апреля, 3 и 7 мая

Улицы в центре Москвы будут перекрывать 27 апреля, 3 и 7 мая в связи с репетициями парада Победы на Красной площади. Как сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на транспортный комплекс столицы, военная техника пройдет по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, по улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, по Триумфальной площади и Тверской улице.– Движение в центре Москвы ограничат вечером 25 апреля из-за репетиции парада Победы
Репетиции 27 апреля и 3 мая будут вечерними, поэтому перекрытия запланированы на вторую половину дня. Генеральная репетиция парада Победы 7 мая по традиции состоится утром. На трассе прохождения военной техники изменится работа 49 маршрутов городского наземного транспорта. График изменений пока не опубликован.
Первая репетиция парада Победы на Красной площади пройдет сегодня. С 22:00 до полуночи движение ограничено на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по улицам Моховая, Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку. Автомобилисты сообщают, что без их ведома с улиц эвакуируют машины, якобы мешающие проезду
военной техники.