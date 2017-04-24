Московским врачам общей практики будут доплачивать по 20 тысяч рублей Рубрики: Общество

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"Врачи общей практики будут получать материальное стимулирование в размере 20 тысяч рублей, врачи, которые ведут выделенные терапевтические участки для работы с хроническими пациентами, - также 20 тысяч рублей в месяц, сопровождающие их работники - средний медперсонал - 10 тысяч рублей. Это целевое финансирование будет доведено до поликлиник в виде грантов", - сказал Хрипун.



В настоящее время в столице работают 250 терапевтов, ведущих индивидуальную работу с пожилыми пациентами, страдающими тремя и более хроническими заболеваниями. К концу года их количество достигнет 400 врачей. Число врачей общей практики, ведущих полноценный прием, сегодня составляет 650 человек. С сентября их количество увеличится до 1500 человек, а в 2018 году до 3000 человек.



Дежурные врачи общей практики призваны принимать пациентов



Врачи общей практики будут получать ежемесячную доплату в размере 20 тысяч рублей. Как сообщил на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, которого цитирует ТАСС, постановление правительства о стимулирующих выплатах вступит в силу после 9 мая."Врачи общей практики будут получать материальное стимулирование в размере 20 тысяч рублей, врачи, которые ведут выделенные терапевтические участки для работы с хроническими пациентами, - также 20 тысяч рублей в месяц, сопровождающие их работники - средний медперсонал - 10 тысяч рублей. Это целевое финансирование будет доведено до поликлиник в виде грантов", - сказал Хрипун.В настоящее время в столице работают 250 терапевтов, ведущих индивидуальную работу с пожилыми пациентами, страдающими тремя и более хроническими заболеваниями. К концу года их количество достигнет 400 врачей. Число врачей общей практики, ведущих полноценный прием, сегодня составляет 650 человек. С сентября их количество увеличится до 1500 человек, а в 2018 году до 3000 человек.Дежурные врачи общей практики призваны принимать пациентов без записи , проводить диагностику, и назначать лечение, не направляя пациентов к узкопрофильным специалистам. Врачи для возрастных пациентов с множественными хроническими заболеваниями будут принимать женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет, у которых диагностировано от трех хронических неинфекционных заболеваний. Врачи разработают для каждого индивидуальный план лечения и рекомендации по образу жизни, научат пациентов вести дневники самоконтроля, наблюдать за собой и делать верные выводы о состоянии своего здоровья. Каждый пациент сможет консультироваться со своим врачом или медсестрой по телефону.



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