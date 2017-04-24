Эксперты предсказали коллапс общественного транспорта в Москве из-за платных парковок

7 декабря 2016 г. Ликсутов: платная парковка в Москве будет расширяться постоянно

По словам Ликсутова, единственное решение транспортной проблемы в Москве - снижение количества выезжающих автомобилей в часы пик. Создание же дополнительных парковочных мест привлечет еще больше автомобилей в центр.