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Эксперты предсказали коллапс общественного транспорта в Москве из-за платных парковок
25 апреля 2017 г. | Время публикации 16:51 | Последние изменения 17:11
Рубрики: Общественный транспорт  
Сюжет: Парковки: законные и незаконные
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Moscow-Live.ru
Столичные власти, говоря об эффекте от введения платных парковок, регулярно подмечают, что в городе увеличилась средняя скорость транспортных средств, сократилось количество маятниковых автомобильных поездок, а пассажиропоток на остановках наземного транспорта и на метрополитене вырос на 13 и 9 процентов соответственно. При этом мэрия оставляет за скобками тот факт, что общественный транспорт в часы пик и без того перегружен.

Так, согласно результатам исследования агентства "Автостат", примерно треть жителей столицы сократила число поездок на машине в целом, 12 процентов стали кооперироваться с коллегами для поездок на работу и столько же теперь пользуются общественным транспортом. Как отметил в беседе с "Ведомостями" партнер PwC Дмитрий Ковалев, если эта тенденция продолжится, то нагрузка на транспортные пересадочные узлы увеличится радикально.

В госпрограмме "Развитие транспортной системы" указывается, что к настоящему моменту фактическая загрузка всех видов транспорта общего пользования в утренние часы пик при движении в центр составляет 1,06 миллиона человек и превышает провозную способность в среднем на 22 процента. Более того, с прошлого года Москва перешла на расхваленную властями новую модель пассажирских перевозок, из-за которой число наземных маршрутов существенно сократилось, а ждать автобуса теперь приходится порой по 30-40 минут.

В конце прошлого года глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что расширение зоны платной парковки в столице будет продолжаться постоянно, поскольку "другого решения нет". Эксперты неоднократно подчеркивали, что действия мэрии отрицательно сказываются на благосостоянии горожан, а автомобили, исчезающие с улиц, в итоге загромождают дворы.
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