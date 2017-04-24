Вид будущей застройки на месте снесенных хрущевок выберут на конкурсе

25 апреля 2017 г. СМИ: в мэрии поручили гасить "выдуманные оппозицией" протесты против сноса хрущевок

Вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что протест против реновации "выдуман оппозицией", и призвала "не поддаваться на провокации" тех, кто будет недоволен новым жильем. В то же время наиболее "протестные" дома исключат из программы.