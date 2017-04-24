Вид будущей застройки на месте снесенных хрущевок выберут на конкурсе

В Москве откажутся от микрорайонов в пользу квартальной застройки при реализации программы реновации. Внешний вид домов будет определен на международном конкурсе. Ради программы будут изменены градостроительные нормы, а плотность населения в попавших под снос кварталах впоследствии увеличится "раза в два". Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
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По его словам, строительство микрорайонов "не очень популярно", так как остается очень много "неиспользованных объектов
близлежащей территории", передает ТАСС. Плотность населения в попавших под реновацию кварталах города увеличится "раза в два", хотя таких подсчетов пока не проводилось. Достигаться это будет как за счет увеличения этажности столицы, так и благодаря более плотной, "эффективной" застройке.Концепцию реновации выберут на международном конкурсе
Стартовыми площадками для новых кварталов, с которых начнется программа реновации, станут свободные участки, оставшиеся после "рыхлой, зачастую неорганизованной застройки пятиэтажек 50-60-х годов", которые сейчас либо заняты временными постройками, либо зарезервированы под будущее строительство, заявил Кузнецов. Внешний вид новой квартальной застройки будет определен на международном конкурсе, где смогут принять участие как российские, так и международные архитектурные бюро.
Подготовка к конкурсу уже началась. Сам он пройдет в ближайшие полгода, сообщил Кузнецов. Для конкурса выберут пять экспериментальных площадок. Это будут районы с "максимально позитивным отношением населения" к программе реновации, цитирует "Росбалт"
. Конкурс будет платным: Москва заплатит участникам за подготовку проектов. "Идея заключается в том, чтобы над программой работали лучшие силы" – пояснил Кузнецов. Он не назвал сумму гонораров, но отметил, что они будут "такие, за которые люди придут и от души поработают".
В течение месяца у конкурса появится свой сайт. Оценивать работы участников будут представители Высшей школы экономики, Высшей школы урбанистики, члены Союза архитекторов, профильных университетов и академий. Планируется выбрать 20 финалистов. По словам Кузнецова, помимо конкурса в столице планируется провести публичные дебаты, обсуждения, семинары, круглые столы и дискуссии с урбанистами, архитекторами и экономистами.Ради программы сноса изменят градостроительные нормы
Программа реновации повлечет за собой ряд серьезных изменений, в том числе и в градостроительных нормах и правилах. Кузнецов пояснил, что некоторые нормативы "объективно противоречат" созданию "комфортной, хорошей, правильной среды", цитирует агентство "Москва"
. Могут быть скорректированы нормативы отдаления школ и детских садов от жилых домов, правила размещения зеленых зон внутри кварталов, нормы строительства дублирующих пожарных проездов.
"Например, только у нас в стране для пожарной машины необходимо строить дублирующий пожарный проезд. Вполне возможно, проанализировав ситуацию, в будущем изменить эту норму. Пожарные машины могут стоять и на проезжей части, пожары у нас случаются не так часто", – приводит слова главного архитектора "Интерфакс"
. Власти также могут пересмотреть нормативы по парковочным местам для новых жилых кварталов.
"Стоит признать, что ранее вопрос парковки не был упорядочен, машины нередко стоят хаотично, занимая любую свободную территорию во дворах. Наша задача в ходе реализации новой программы упорядочить этот вопрос", – сказал Кузнецов. Проект реновации, по его словам, будет предполагать строительство дополнительных парковок, но пока говорить об объемах рано. Ранее Кузнецов отмечал, что наличие парковок будет зависеть от того, готовы ли новоселы за них заплатить
.Конструктивистские кварталы пообещали не вносить в программу реновации
Конструктивистские кварталы, по словам главного архитектора, не попадут в нынешнюю программу реновации, передает RNS
. Для таких домов власти Москвы примут отдельное решение. "Я считаю, что целью разговоров о том, что это все попадет под нож, является раскачка ситуации, подогрев общественного мнения", – заявил Кузнецов.
По его словам, цели "залезать" в исторически ценные дома у властей нет. "Это абсолютно отдельная история, что с ними [конструктивистскими кварталами] делать. Понятно, что там есть проблема, тяжелые условия жизни. Никто не отрицает, что это сложная вещь, с ней надо работать. Надо просто разделять программу и другие сложные вопросы", – сказал Кузнецов. Напомним, в прошлом году в Москве снесли конструктивистский квартал "Погодинская"
, который ранее обещали сохранить. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин не раз говорил, что несколько "так называемых" конструктивистских домов в столице нужно сохранить лишь в виде примера того, "как нельзя строить"
.
Говоря о возможностях деревянного строительства
в Москве, Кузнецов отметил, что это перспективное направление, но технологической базы для него пока нет. Пока эта база не создана, дома, построенные по деревянным технологиям, будут стоить дорого, сказал главный архитектор. В то же время он выразил надежду, что деревянное домостроение будет развиваться.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что мэр Москвы одобрил идею строительства деревянных домов и готов выделить для этого экспериментальные площадки. Мантуров подчеркивал, что это не связано с программой переселения пятиэтажек, однако многие СМИ передали его слова ровно наоборот. Впоследствии Минпромторг выступил с опровержением, но ошибочное сообщение успело разойтись по соцсетям, вызвав новую волну негодования.