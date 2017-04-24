Перед репетицией парада Победы с улиц начали по-тихому эвакуировать "мешающие" автомобили

Власти просят автомобилистов не ездить в центр Москвы сегодня вечером в связи с репетицией парада Победы
. С 22:00 до полуночи участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Манежной будет перекрыт ради военной техники. Москвичи жалуются, что в преддверии праздников с улиц начали увозить автомобили, якобы мешающие проезду парадных расчетов, передает "Коммерсант FM"
Житель Западного округа рассказал радиостанции, что его машину, припаркованную возле дома, вместе с десятками других авто эвакуировала в неизвестном направлении некая служба. При этом водители ничего не нарушали – дорожные знаки рядом с парковочными карманами не менялись. Кто именно и куда увез автомобиль, мужчина узнать не смог, и решил заявить об угоне. В местном УВД выяснилось, что машину переместили – якобы она помешала бы проезду техники на репетицию парада.
По предварительным данным, эвакуацией занималось ГБУ "Автомобильные дороги", подведомственное департаменту ЖКХ и благоустройства. Адвокаты утверждают, что такие действия не обоснованы, а перемещение автомобиля без ведома владельца можно квалифицировать как угон. "Репетиция Парада Победы – это не проезд кортежа высших чиновников, когда у властей есть право перемещать транспортные средства", – пояснил адвокат общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.
Напомним, сегодня вечером движение транспорта будет ограничено на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по улицам Моховая, Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку. Объехать участок можно по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка. Следующая репетиция парада Победы на Красной площади намечена на 27 апреля. Расписание других репетиций неизвестно.
Ранее сообщалось, что к лету в Москве могут начать массовую эвакуацию с платных парковок машин с прикрытыми номерами
. По словам замгендиректора ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Андрея Головатюка, идет разработка регламента по взаимодействию с МВД.
Власти давно обещают бороться с водителями, из-за хитрости которых законопослушные автомобилисты вынуждены ездить кругами в поисках свободных мест на парковках. Но пока горожанам приходится самим браться за эту работу, порой ценой собственного здоровья. В конце прошлого года был жестоко избит москвич, который снял бумажку
с номера автомобиля, припаркованного в районе Патриарших прудов. А блогера Илью Варламова обвинили в "заказе" за фоторепортаж о студентах МГУУ правительства Москвы, которые скручивают номера
на парковке возле своего вуза.