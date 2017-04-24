Перед репетицией парада Победы с улиц начали по-тихому эвакуировать "мешающие" автомобили

24 апреля 2017 г. Движение в центре Москвы ограничат вечером 25 апреля из-за репетиции парада Победы

С 22:00 до полуночи нельзя будет проехать по Тверской от Пушкинской до Манежной площади. Объезжать участок предлагается по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка. Изменятся и маршруты общественного транспорта.