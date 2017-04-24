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Жителей центра столицы спросят об ограничении скорости на улицах
25 апреля 2017 г. | Время публикации 09:49 | Последние изменения 11:22
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
Автомобилистов столицы ждет нововведение - скорость движения на Бульварном кольце будет ограничена до 50 километров в час. Однако когда именно это произойдет, городские власти не уточняют. В Центре организации дорожного движения сообщили, что вопрос находится на стадии проработки, решение по нему еще не принято. Об этом пишут "Известия".

По словам руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского, ограничение скорости в центре столицы - лишь вопрос времени, однако предварительно об отношении к нововведению спросят жителей столицы. По данным источника, знакомого с ситуацией, опрашивать будут только жителей ЦАО. "Если людям рассказать, в чем разница, они поддержат. Думаю, со второй попытки всё удастся", - сказал Александр Шумский. По его словам, 50 километров в час - это максимальная пропускная способность полосы, и если на такой скорости автомобиль наезжает на пешехода, шансы на выживание повышаются до 80%. Кроме того, 50 километров в час составляет скорость транспортного потока, при котором человек может гулять по улице, не испытывая раздражения из-за шума и загазованности.

По словам экспертов, вопрос о снижении максимальной скорости в населенных пунктах обсуждался недавно на одном из межведомственных совещаний федерального уровня. Однако Москва может самостоятельно ввести такие ограничения. С другой стороны, если этот эксперимент начнут в ближайшее время, его результаты оценить будет невозможно из-за активных дорожно-ремонтных работ.

Лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов обратил внимание, что в ПДД нет понятия "Москва", поэтому если столичные власти решат ограничить скорость в центре города, им придется либо ставить знак на каждой улице, либо добиваться внесения изменений в правила. По его мнению, одним из мотивов для снижения скорости в центре города может быть желание властей столицы повысить собираемость штрафов, к которым уже адаптировались многие водители. Между тем в столице уже началась социальная кампания по снижению скорости.

Напомним, в столице не первый раз предлагают снизить разрешенную скорость движения. В 2014 году департамент транспорта предлагал москвичам проголосовать за снижение разрешенной скорости на Бульварном кольце с 60 до 40 километров в час. Участники опроса на портале "Активный гражданин" выступили против. Осенью прошлого года власти вернулись к этому вопросу и пообещали снова вынести его на голосование. При этом назывался лимит уже не в 40, а в 50 км/ч.
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