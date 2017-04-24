Жителей центра столицы спросят об ограничении скорости на улицах

Автомобилистов столицы ждет нововведение - скорость движения на Бульварном кольце будет ограничена до 50 километров в час. Однако когда именно это произойдет, городские власти не уточняют. В Центре организации дорожного движения сообщили, что вопрос находится на стадии проработки, решение по нему еще не принято. Об этом пишут "Известия"
.
По словам руководителя экспертного центра Probok.net Александра Шумского, ограничение скорости в центре столицы - лишь вопрос времени, однако предварительно об отношении к нововведению спросят жителей столицы. По данным источника, знакомого с ситуацией, опрашивать будут только жителей ЦАО. "Если людям рассказать, в чем разница, они поддержат. Думаю, со второй попытки всё удастся", - сказал Александр Шумский. По его словам, 50 километров в час - это максимальная пропускная способность полосы, и если на такой скорости автомобиль наезжает на пешехода, шансы на выживание повышаются до 80%. Кроме того, 50 километров в час составляет скорость транспортного потока, при котором человек может гулять по улице, не испытывая раздражения из-за шума и загазованности.
По словам экспертов, вопрос о снижении максимальной скорости в населенных пунктах обсуждался недавно на одном из межведомственных совещаний федерального уровня. Однако Москва может самостоятельно ввести такие ограничения. С другой стороны, если этот эксперимент начнут в ближайшее время, его результаты оценить будет невозможно из-за активных дорожно-ремонтных работ.
Лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов обратил внимание, что в ПДД нет понятия "Москва", поэтому если столичные власти решат ограничить скорость в центре города, им придется либо ставить знак на каждой улице, либо добиваться внесения изменений в правила. По его мнению, одним из мотивов для снижения скорости в центре города может быть желание властей столицы повысить собираемость штрафов, к которым уже адаптировались многие водители. Между тем в столице уже началась социальная кампания
по снижению скорости.
Напомним, в столице не первый раз предлагают снизить разрешенную скорость движения. В 2014 году департамент транспорта предлагал москвичам проголосовать за снижение разрешенной скорости на Бульварном кольце с 60 до 40 километров в час. Участники опроса на портале "Активный гражданин" выступили против
. Осенью прошлого года власти вернулись к этому вопросу и пообещали снова вынести его на голосование
. При этом назывался лимит уже не в 40, а в 50 км/ч.