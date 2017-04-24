Жителей центра столицы спросят об ограничении скорости на улицах

17 апреля 2017 г. В Москве началась кампания за снижение максимальной разрешенной скорости

Уже появились билборды, объясняющие пользу снижения скорости до 50 км/ч. Конкретные улицы, где нужны ограничения, не называются. Говорится лишь, что это улицы, где "главными являются пешеходы, велосипедисты и общественный транспорт".