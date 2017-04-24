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Вслед за центральными улицами "вечное" благоустройство доберется до районов Москвы
25 апреля 2017 г. | Время публикации 13:47 | Последние изменения 15:59
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Благоустройство города – это "постоянный процесс улучшений", а проект "Моя улица" рассчитан "не на год-два". После реконструкции центральных улиц благоустройство доберется до небольших улиц, переулков и жилых районов, "в которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей". Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" мэр Москвы Сергей Собянин.

"По большому счету, благоустройство города не является программой на несколько лет. Это – постоянный процесс улучшений. Чтобы люди чувствовали себя комфортно, и через 50, и через 100 лет на улицах Москвы надо будет высаживать деревья, ремонтировать фасады, решать множество других проблем. Причем некоторые из них мы сегодня и представить себе не можем", – сказал Собянин.

Он привел в пример обустройство городской сети Wi-Fi, о которой десять лет назад в столице "никто и не думал". "Но появились смартфоны, и теперь стоит задача создать бесплатную сеть сначала внутри Садового кольца, а затем и в других районах города", – сказал мэр. Программа "Моя улица", по его словам, "тоже проект не на год-два". "Тем не менее, надеюсь, что в течение двух-трех ближайших лет мы сможем завершить реконструкцию основных улиц исторического центра", – отметил Собянин.

После этого власти займутся благоустройством округов. "Уже в этом году мы определили несколько десятков знаковых мест – популярных бульваров, площадей, скверов во всех округах Москвы, которые будут благоустроены не хуже, чем центральные улицы. Например, в Зеленограде планируем реконструировать площадь Юности, а на востоке – Сиреневый бульвар", – уточнил мэр.

17 апреля в столице стартовал основной этап работ по программе "Моя улица", включающий в себя почти 90 объектов, в том числе 12 набережных, вылетные магистрали и участки возле Московского центрального кольца. В связи с проведением работ Центр организации дорожного движения "настоятельно" рекомендовал автомобилистам пользоваться общественным транспортом для поездок в центр в течение всего лета.

Руководитель направления "Общественный транспорт" экспертного центра Probok.net Александр Чекмарёв отметил, столичные власти приняли единственно возможное решение по организации движения на время ремонта улиц, поскольку летом поток транспорта в центре обычно снижается. "Заранее приношу извинения москвичам за неудобства. Считаю, они того стоят. Надеюсь на вашу поддержку", - написал Собянин в связи с началом благоустройства на своей странице в сети "ВКонтакте".
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