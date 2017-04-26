Москвич потребовал запретить установку дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку машин

Верховный суд рассмотрит возможность исключения из ПДД знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. С соответствующим иском обратился житель столицы, который считает, что применение данных указателей не регламентировано нормативными актами, из-за чего городские власти устанавливают знаки по своему усмотрению
, нарушая права автовладельцев, сообщает "Коммерсант"
.
В Москве места размещения знаков, которые запрещают остановку и стоянку, определяет Центр организации дорожного движения (ЦОДД), однако правил и единых принципов установки знаков не существует. Истец - столичный юрист Александр Ермоленко - считает, что подобная "правовая неопределенность" приводит к произволу органов власти и уполномоченных лиц при установке знаков, а также создает предпосылки для необоснованного массового привлечения граждан к административной ответственности.
Как отмечает Ермоленко, ситуацию усугубляет высокий штраф (в Москве - 3 тысячи рублей), а также тот факт, что при наличии таблички "Работает эвакуатор" машину могут увезти из-под знака на штрафстоянку.
Эксперты единодушны в том, что Верховный суд не станет исключать упомянутые знаки из ПДД, однако иск не лишен смысла. Так, по мнению специалиста по безопасности дорожного движения Екатерины Соловьевой, ВС должен не запретить знаки, а разъяснить полномочия органов власти по регулированию движения. Ее коллега, глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский добавил, что сейчас в ПДД и ГОСТах сказано, когда и как наносить разметку и ставить знаки, но нигде не сказано, для чего.