Застройщики год за годом безнаказанно отбирают гектары у "Лосиного острова"

22 августа 2017 г. В Минприроды назвали невозможной продажу части "Лосиного Острова" под застройку

Ранее в СМИ появилась информация, что подконтрольный Минобороны холдинг собирается выставить на продажу земли в Москве, часть которых входит в природоохранную зону нацпарка "Лосиный Остров". В Минприроды заявили, что это невозможно по закону.