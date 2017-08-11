NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
августа
pda
Поиск
Архив

Застройщики год за годом безнаказанно отбирают гектары у "Лосиного острова"
25 августа 2017 г. | Время публикации 11:52
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Недавнее сообщение СМИ о планах Минобороны продать под застройку часть национального парка "Лосиный остров" вызвала резонанс в Москве. В Минприроды такую сделку назвали невозможной. А Минобороны тут же приостановило продажу непрофильных активов. В ведомстве заявили, что с "Лосиным островом" это не связано. Однако практика показывает, что связанные с парком опасения не бывают напрасными, пишет "Открытая Россия".

Год за годом от парка отрезают гектары под жилье, торговые центры и многополосные дороги. Очевидная незаконность работ на помеха: строительство либо легализуют, либо застройщики отделываются штрафами и продолжают наступление. Экспансия идет со всех направлений. Москва, соседние Мытищи, Королев, Балашиха и Щелково уже ощутимо уменьшили площадь "Лосиного острова".

Строительство запрещено и в охранной зоне вокруг парка, но по сути этот пояс никем, кроме активистов, не защищается. Так, в начале 2018 года здесь откроется торговый центр, который возводит компания сына генпрокурора Юрия Чайки. Остановить работы уже невозможно. При этом несколько гектаров примыкают вплотную к национальному парку, отметил лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. В Минприроды противникам ТЦ заявили, что участок застройки не имеет особой природной ценности.

А в самом центре московской части "Лосиного острова" - на Лосиноостровской улице, владение 45 - планируется построить четыре дома высотой примерно 25 этажей на две тысячи жителей. В проекте также заявлены школа, детский сад, подземная и наземная парковки, расширение дороги. Жители Ярославского района Москвы отвергли проект на публичных слушаниях. В Минприроды сообщили, что застройщик не получал разрешения и был оштрафован. Однако в августе, по словам Митрохина, компания все же получила необходимые документы.

В прежние годы в охранной зоне "Лосиного острова" были построены два жилых комплекса, а затем власти еще и разрешили вырубку под эстакаду для жильцов. Ущерб от строительства еще одного микрорайона на территории заповедника Минрироды оценило в 62,8 миллиона рублей, но застройщик сумел закрыть уголовное дело. По словам защитников парка, жилье появляется и там, где власти разрешают уничтожение лесов под предлогом санитарной вырубки. Такое происходит в Балашихе, Мытищах, Королеве.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Минприроды назвали невозможной продажу части "Лосиного Острова" под застройку
22 августа 2017 г.
В Минприроды назвали невозможной продажу части "Лосиного Острова" под застройку
Ранее в СМИ появилась информация, что подконтрольный Минобороны холдинг собирается выставить на продажу земли в Москве, часть которых входит в природоохранную зону нацпарка "Лосиный Остров". В Минприроды заявили, что это невозможно по закону.
21 августа 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.08.2017   11:50
4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 25 августа 2017 г. // Последняя новость 11:52
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>