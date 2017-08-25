Улицы в центре Москвы опять перекроют на выходные из-за укладки асфальта Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



С полуночи 26 августа до шести утра 28 августа проезд будет закрыт по улицам Москворецкой, Варварке, Трубной и Большой Лубянке, Москворецкой и Кремлевской набережным, площадям Воровского и Варварские Ворота, а также по Лубянскому и Китайгородскому проездам (от площади Варварские Ворота до Москворецкой набережной) и Большому Москворецкому мосту. На трех участках ограничения снимут раньше - в девять утра воскресенья: в Китайгородском проезде и на Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Котельнической набережной.



Для подъезда строительной техники будут перекрыты Кремлевская набережная, Рыбный переулок, Славянская площадь (сохранится проезд для общественного транспорта), Солянский тупик, Солянка (сохранится проезд для общественного транспорта), Певческий переулок, Кузнецкий Мост, Рождественка, Варсонофьевский переулок, Большой Кисельный переулок (от Большой Лубянки до Малого Кисельного переулка), Большой Москворецкий мост (от Садовнической набережной до Москворецкой улицы).



Для объезда Трубной улицы в девяти переулках временно введут двустороннее движение: Большом и Малом Сухаревских, Последнем переулке, Большом Головином, Пушкареве, Большом и Малом Сергиевских переулках, Колокольникове и Печатникове. На перекрытых улицах останется доступным проезд для местных жителей и спецтехники.



До 28 августа с 23:00 до 06:00 временные ограничения действуют на участках от проспекта Академика Сахарова до станции метро "Красные Ворота", от Калужской площади до Фрунзенской набережной, от Пречистенки до станции метро "Смоленская". В понедельник, 28 августа, движение на всех пяти участках возобновится. На Самотечной площади и на участке внутренней стороны Садового кольца от Покровки до Высокояузского моста перекрывать обещают не более двух полос в зависимости от зоны работ.



На северо-западе Москвы в связи с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА 27 августа с 15:30 до 22:30 для транспорта закроется участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и часть 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. В понедельник, 28 августа, с 18:45 до 19:15 ограничения введут по периметру Богоявленского кафедрального собора на улицах Спартаковской, Нижней Красносельской и в Елоховском проезде. Там состоится крестный ход. 30-го и 31 августа с 11:00 до 13:00 будет недоступен участок проезда Девичьего Поля от Плющихи до Новоконюшенного переулка. Там пройдет репетиция торжественного построения личного состава Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ, посвященного началу нового учебного года. Несколько улиц в центре Москвы, преимущественно в районе Кремля, перекроют в выходные для укладки асфальта, сообщает Mos.ru . На пяти участках Садового кольца по той же причине введены ночные ограничения для автомобилистов. Еще в нескольких районах схема движения временно изменится из-за футбольного матча, крестного хода и репетиции торжественного построения личного состава Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ.проезд будет закрыт по улицам Москворецкой, Варварке, Трубной и Большой Лубянке, Москворецкой и Кремлевской набережным, площадям Воровского и Варварские Ворота, а также по Лубянскому и Китайгородскому проездам (от площади Варварские Ворота до Москворецкой набережной) и Большому Москворецкому мосту. На трех участках ограничения снимут раньше - в девять утра воскресенья: в Китайгородском проезде и на Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Котельнической набережной.Для подъезда строительной техники будут перекрыты Кремлевская набережная, Рыбный переулок, Славянская площадь (сохранится проезд для общественного транспорта), Солянский тупик, Солянка (сохранится проезд для общественного транспорта), Певческий переулок, Кузнецкий Мост, Рождественка, Варсонофьевский переулок, Большой Кисельный переулок (от Большой Лубянки до Малого Кисельного переулка), Большой Москворецкий мост (от Садовнической набережной до Москворецкой улицы).Для объезда Трубной улицы: Большом и Малом Сухаревских, Последнем переулке, Большом Головином, Пушкареве, Большом и Малом Сергиевских переулках, Колокольникове и Печатникове. На перекрытых улицах останется доступным проезд для местных жителей и спецтехники.временные ограничения действуют на участках от проспекта Академика Сахарова до станции метро "Красные Ворота", от Калужской площади до Фрунзенской набережной, от Пречистенки до станции метро "Смоленская". В понедельник, 28 августа, движение на всех пяти участках возобновится. На Самотечной площади и на участке внутренней стороны Садового кольца от Покровки до Высокояузского моста перекрывать обещают не более двух полос в зависимости от зоны работ.На северо-западе Москвы в связи с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКАдля транспорта закроется участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и часть 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. В понедельник,ограничения введут по периметру Богоявленского кафедрального собора на улицах Спартаковской, Нижней Красносельской и в Елоховском проезде. Там состоится крестный ход.будет недоступен участок проезда Девичьего Поля от Плющихи до Новоконюшенного переулка. Там пройдет репетиция торжественного построения личного состава Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ, посвященного началу нового учебного года.



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