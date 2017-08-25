Напавший на репортера в парке Горького получил полгода исправительных работ Рубрики: Криминал

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Отметим, что дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме. Сам Орлов заявил, что приговор его полностью устраивает. "Я такой приговор и ждал. Обжаловать не буду, приговором полностью доволен", - сказал он в зале суда.



Приговором осталась довольна и сторона обвинения - именно на таком наказании и настаивал прокурор. Пострадавший журналист НТВ Никита Развозжаев поддержал позицию обвинения. Орлов и его адвокат в ходе прений сторон просили не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Злоумышленник также попросил прощения у журналиста НТВ, принея ему устные и письменные извинения.



"Уважаемый Никита Юрьевич, 2 августа вся страна стала свидетелем моего отвратительного поступка, прошу принять мои извинения и искренне прошу у вас прощения", - цитирует агентство обращение Орлова к Развозжаеву.



Нападение на журналиста НТВ произошло днем 2 августа в московском парке Горького во время празднования Дня ВДВ. На



В связи с произошедшим Союз журналистов России потребовал избрать в отношении нападавшего самые строгие меры. В руководстве союза считают, что в действиях злоумышленника очевидно усматриваются признаки статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, которая предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. Мировой суд района Якиманка в пятницу признал 32-летнего жителя Москвы Александра Орлова, напавшего на журналиста телеканала НТВ во время прямого включения, виновным по статье "Побои". Как сообщает "Интерфакс" , Орлов получил шесть месяцев исправительных работ, а 10 процентов его дохода от них будет изыматься в пользу государства.Отметим, что дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме. Сам Орлов заявил, что приговор его полностью устраивает. "Я такой приговор и ждал. Обжаловать не буду, приговором полностью доволен", - сказал он в зале суда.Приговором осталась довольна и сторона обвинения - именно на таком наказании и настаивал прокурор. Пострадавший журналист НТВ Никита Развозжаев поддержал позицию обвинения. Орлов и его адвокат в ходе прений сторон просили не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Злоумышленник также попросил прощения у журналиста НТВ, принея ему устные и письменные извинения."Уважаемый Никита Юрьевич, 2 августа вся страна стала свидетелем моего отвратительного поступка, прошу принять мои извинения и искренне прошу у вас прощения", - цитирует агентство обращение Орлова к Развозжаеву.Нападение на журналиста НТВ произошло днем 2 августа в московском парке Горького во время празднования Дня ВДВ. На видеозаписи инцидента Орлов, находяшийся в нетрезвом состоянии, подходит к Развозжаеву и начинает его оскорблять. Репортер некоторое время пытается не обращать внимания на пьяного мужчину, однако тот с размаху бьет сотрудника НТВ в лицо.В связи с произошедшим Союз журналистов России потребовал избрать в отношении нападавшего самые строгие меры. В руководстве союза считают, что в действиях злоумышленника очевидно усматриваются признаки статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, которая предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 августа 2017 г. Пьяный мужчина напал на репортера в парке Горького во время прямого эфира (ВИДЕО)

В парке Горького сегодня проходит празднование дня ВДВ. Первоначально предполагалось, что нападение совершил один из десантников, эту информацию опровергли. Злоумышленник задержан.

