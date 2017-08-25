В мэрии назвали делом школ решение о переносе линеек 1 сентября из-за Курбан-байрама Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Москва, 12 сентября 2016 года | © РИА Новости / Григорий Сысоев



Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что несколько школ в Мещанском районе Москвы по соседству с Соборной мечетью могут перенести линейки, посвященные началу нового учебного года, так как 1 сентября в этом году совпадает с одним из главных мусульманских праздников - Курбан-байрамом. В такие дни традиционно наблюдается большой наплыв верующих и затруднения в движении.



Глава пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила



По словам Леонида Печатникова, родители учеников школы 2107 сами попросили перенести линейку с 1 сентября. "Если такое решение будет принято, информация о нем должна появиться на сайте образовательного учреждения", - отметил заммэра. Директор школы Олеся Лукашук подтвердила, что заседание управляющего совета по этому вопросу пройдет в ближайшие дни. В других школах перенос линеек на другой день не подтвердили. Однако родители в беседах с журналистами утверждают, что определенность появится только за день-два до 1 сентября.



Некоторые родители возмутились возможным переносом школьного праздника и выразили готовность жаловаться в Минобрнауки. Идею также раскритиковали в Госдуме и Совете Федерации, передает



Вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко в интервью



отмечает, что трудности у жителей кварталов вблизи Соборной мечети возникают каждую неделю, а не только в дни крупных праздников. Так, после пятничного намаза вход в метро может занять до 50 минут. "Полицейские никак не помогают и очень тупо организовывают этот процесс. Они оцепляют территорию так, что не всегда может пройти трамвай - встает полностью все движение", - рассказала изданию местная жительница. А накануне праздников эвакуаторы без предупреждения увозят припаркованные без нарушений автомобили.



Решение о переносе торжественных линеек 1 сентября в связи с Курбан-байрамом находится целиком и полностью в компетенции руководства школ. Столичные власти не будут в это вмешиваться, сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. "Решение принимается на уровне школы при участии управляющего совета образовательного учреждения", - сказал он.Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что несколько школ в Мещанском районе Москвы по соседству с Соборной мечетью могут перенести линейки, посвященные началу нового учебного года, так как 1 сентября в этом году совпадает с одним из главных мусульманских праздников - Курбан-байрамом. В такие дни традиционно наблюдается большой наплыв верующих и затруднения в движении.Глава пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила РБК , что предложение перенести День знаний в школах, которые находятся рядом с мечетями, было высказано 24 августа на совещании в московском департаменте образования. Сообщалось, что перенос может коснуться школ N2054, 2107 и 2115.По словам Леонида Печатникова, родители учеников школы 2107 сами попросили перенести линейку с 1 сентября. "Если такое решение будет принято, информация о нем должна появиться на сайте образовательного учреждения", - отметил заммэра. Директор школы Олеся Лукашук подтвердила, что заседание управляющего совета по этому вопросу пройдет в ближайшие дни. В других школах перенос линеек на другой день не подтвердили. Однако родители в беседах с журналистами утверждают, что определенность появится только за день-два до 1 сентября.Некоторые родители возмутились возможным переносом школьного праздника и выразили готовность жаловаться в Минобрнауки. Идею также раскритиковали в Госдуме и Совете Федерации, передает РИА "Новости" . Другие родители, напротив, обрадовались, признавшись, что не хотят пробираться к школе сквозь толпу. Представители мусульманского духовенства, со своей стороны, отметили, что молитва начинается рано, и к 8:30, когда традиционно начинаются линейки, верующие уже должны разойтись.Вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко в интервью Life заявил, что столичные власти не видят проблем в переносе линеек. "Курбан-байрам не в первый раз попадает на 1 сентября. И линейки в некоторых московских школах и раньше переносили. И все было нормально, никаких проблем мы здесь не видим. Я не знаю, почему сейчас это все раздули", - сказал чиновник. Он также процитировал ответ главы департамента образования Исаака Калины на вопрос о том, не будут ли возмущаться люди в связи с переносом линеек 1 сентября: "Он сказал: "Да они счастливы будут, что учеба начнется не в пятницу, а в понедельник и что у них будет больше свободных дней". Lenta.Ru отмечает, что трудности у жителей кварталов вблизи Соборной мечети возникают каждую неделю, а не только в дни крупных праздников. Так, после пятничного намаза вход в метро может занять до 50 минут. "Полицейские никак не помогают и очень тупо организовывают этот процесс. Они оцепляют территорию так, что не всегда может пройти трамвай - встает полностью все движение", - рассказала изданию местная жительница. А накануне праздников эвакуаторы без предупреждения увозят припаркованные без нарушений автомобили.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 августа 2017 г. Школы вблизи Соборной мечети Москвы переносят линейки 1 сентября из-за Курбан-байрама

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