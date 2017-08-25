В ЦОДД отказались верить в ошибочные штрафы, выписываемые камерами "Автоураган" Общество Рубрики: Автотранспорт

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Активист на своей странице в



Шкуматов по нескольку раз проехался под 11 спорными комплексами на скорости 79-80 километров в час (превышение отметки в 80 километров в час карается штрафом). В большинстве случаев "Автоураган" не обманывал, однако камера, установленная на Бережковской набережной, в одном случае из пяти выписывала штраф за скорость 85 километров в час. "Отклонение на пять километров в час - это повод для того, чтобы задуматься, отключить камеру и начать разбираться", - отметил правозащитник.



С собранными данными он обратился в ЦОДД, который, как надеялся Шкуматов, отключит камеру и выяснит, почему произошла ошибка. "Не тут то было. Сотрудники ЦОДД назвали меня "невменяемым". Объявили, что их техника не ломается, потому что при производстве камер используются нанокосмические супертехнологии, которые дают 100-процентную точность измерений всегда, во все времена года, в любую погоду, днем и ночью. Причина такого вранья со стороны ЦОДД заключается в том, что они просто не хотят возвращать деньги гражданам за свои ошибки", - подчеркнул Шкуматов. В начале августа общество защиты автомобилистов "Синие ведерки" сообщило о сотнях жалоб со стороны автовладельцев по поводу штрафов, выписанных камерами типа "Автоураган". Анализ этих жалоб показал, что "ошибочные" штрафы чаще всего приходили с 15 камер в разных районах Москвы. Координатор движения Петр Шкуматов решил самостоятельно проверить честность оборудования. Оказалось, что система действительно способна ошибаться, но в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предъявленным Шкуматовым доказательствам верить отказались.Активист на своей странице в Facebook рассказал, как проводил эксперимент. Так, он установил в своей машине прибор, который используется в автоспорте для анализа ошибок пилотов на трассе. С его помощью можно замерить скорость движения автомобиля на определенном участке. Кроме того, в машине был видеорегистратор, также измерявший скорость, и смартфон с установленным навигационным программным обеспечением.Шкуматов по нескольку раз проехался под 11 спорными комплексами на скорости 79-80 километров в час (превышение отметки в 80 километров в час карается штрафом). В большинстве случаев "Автоураган" не обманывал, однако камера, установленная на Бережковской набережной, в одном случае из пяти выписывала штраф за скорость 85 километров в час. "Отклонение на пять километров в час - это повод для того, чтобы задуматься, отключить камеру и начать разбираться", - отметил правозащитник.С собранными данными он обратился в ЦОДД, который, как надеялся Шкуматов, отключит камеру и выяснит, почему произошла ошибка. "Не тут то было. Сотрудники ЦОДД назвали меня "невменяемым". Объявили, что их техника не ломается, потому что при производстве камер используются нанокосмические супертехнологии, которые дают 100-процентную точность измерений всегда, во все времена года, в любую погоду, днем и ночью. Причина такого вранья со стороны ЦОДД заключается в том, что они просто не хотят возвращать деньги гражданам за свои ошибки", - подчеркнул Шкуматов.



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