В районе Зюзино после чудо-благоустройства неожиданно появился водопад (ВИДЕО)

23 августа 2017 г. Управа Хамовников потратила бюджетные деньги на оградки с изображением "единороссовского" медведя (ФОТО)

На странное благоустройство двора обратили внимание представители столичного отделения партии "Яблоко", которые также напомнили, что на оградки с медведем были потрачены деньги из районного бюджета.