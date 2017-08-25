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В районе Зюзино после чудо-благоустройства неожиданно появился водопад (ВИДЕО)
25 августа 2017 г. | Время публикации 16:45 | Последние изменения 17:03
Рубрики: Городская инфраструктура, Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Обустроенная коммунальщиками лестница возле одного из домов в столичном районе Зюзино в результате выпавших осадков превратилась в настоящий водопад. Особой комичности ситуации добавило то, что проложенный "Жилищником" вдоль ступенек ливневой сток в это время был практически сухим. Местные жители при этом отмечают, что подобные инциденты накануне можно было наблюдать по всему району.

"Состояние ливневых стоков в районе продолжает радовать любителей рафтинга. Не могу к ним присоединиться. Надо бы "Жилищник" Зюзино в этот рафтинг отправить. На всякий случай, это не Терек, это лестница у моего дома", - написал у себя в Facebook местный житель Сергей Клыков. По его словам, единственный способ обойти этот водопад - это спуститься по крутому склону, покрытому мокрым газоном. Свою публикацию москвич сопроводил видеозаписью курьезного благоустройства.



Другая жительница Зюзино, в свою очередь, отметила, что еще более жуткой ситуация была возле дома N9 по Одесской улице, где находится центр социального обслуживания и детский сад. "Перед входом в сад вокруг ливневки такой круговорот образовался, что воды было по колено. А со склонов и газонов стремительно неслась глиняная гуща. Позор "Жилищнику", - возмутилась москвичка.

В комментариях к публикации зюзинцы шутят, что скоро в провластных СМИ можно ожидать статей о том, как "знаменитый Зюзинский водопад привлекает туристов". При этом пользователи отмечают и печальный факт - подобные потопы теперь можно наблюдать по всей Москве.
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