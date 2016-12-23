Москвичи несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе Ту-154 Культура Рубрики: Происшествия

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Всего на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России находились 92 человека. Помимо музыкантов и членов экипажа, в самолете были военные и представители СМИ, которые летели в Сирию с целью поздравить авиагруппу ВКС РФ с Новым годом. В экстренных службах заявили, что шансов выжить у них быть не могло.



Как отмечает



В связи с произошедшими событиями понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что "будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших". "Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", - сообщил глава государства.



Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи побережья Сочи спустя две минуты после вылета с аэродрома. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. О причинах произошедшей трагедии эксперты пока с уверенностью говорить не могут, однако наиболее вероятной считается версия о технической неисправности. Близкие и родственники погибших, а также простые горожане складывают цветы возле здания репетиционной базы ансамбля имени Александрова, которое располагается по адресу Земледельческий переулок, 20. В воскресенье утром более 60 артистов этого ансамбля погибли в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.Всего на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России находились 92 человека. Помимо музыкантов и членов экипажа, в самолете были военные и представители СМИ, которые летели в Сирию с целью поздравить авиагруппу ВКС РФ с Новым годом. В экстренных службах заявили, что шансов выжить у них быть не могло.Как отмечает "Комсомольская правда" , у здания ансамбля выступил внук основателя группы Евгений Александров: "Трудно говорить. Весь цвет ансамбля погиб - солисты все, большинство хора. Погиб наш новый руководитель Валерий Халилов. Я не знаю, что теперь будет. Обидно, постоянно летали на гастроли через океан - Канада, Штаты, Южная Америка, а разбились здесь, у себя".В связи с произошедшими событиями понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что "будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших". "Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", - сообщил глава государства.Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи побережья Сочи спустя две минуты после вылета с аэродрома. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. О причинах произошедшей трагедии эксперты пока с уверенностью говорить не могут, однако наиболее вероятной считается версия о технической неисправности.



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