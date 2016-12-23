Пришедший по объявлению за ноутбуком мужчина избил молотком женщину и ее мужа

На востоке столицы неизвестный с молотком напал на женщину и ее супруга, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Байкальская.
Злоумышленник попал в квартиру жилого дома, представившись покупателем ноутбука, пришедшим по объявлению. Оказавшись в жилом помещении, он нанес молотком телесные повреждения супругам, а затем, ничего не взяв, скрылся.
Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, об их состоянии информации нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".