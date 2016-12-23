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Пришедший по объявлению за ноутбуком мужчина избил молотком женщину и ее мужа
25 декабря 2016 г. | Время публикации 13:27
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
На востоке столицы неизвестный с молотком напал на женщину и ее супруга, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Байкальская.

Злоумышленник попал в квартиру жилого дома, представившись покупателем ноутбука, пришедшим по объявлению. Оказавшись в жилом помещении, он нанес молотком телесные повреждения супругам, а затем, ничего не взяв, скрылся.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, об их состоянии информации нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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