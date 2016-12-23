В Гидрометцентре рассказали, что ждет москвичей в новогоднюю ночь Рубрики: Погода

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По словам собеседника агентства, отмечать Новый год жители столицы будут при температуре от 0 до минус 7 градусов. "Все-таки новогодняя ночь должна быть с двузначными отрицательными значениями, то есть, минус 10-15 градусов - вот это новогодняя ночь. А тут мы все-таки прогнозируем, что погода будет умеренно теплой - на 4-5 градусов. Это все-таки заметное отклонение", - подчеркнул Вильфанд.



Специалист добавил, что это пока данные предварительных расчетов, и они могут корректироваться в течение предстоящей недели, однако их точность весьма высока. Начиная со 2 января будет отмечаться похолодание. "Не радикальное похолодание, но все-таки понижение температуры", - отметил директор Гидрометцентра. Новогодняя ночь в Москве будет достаточно теплой, ожидается небольшой снег, местами возможны прояснения. Температурный фон в ночь с 31 декабря на 1 января будет выше нормы на 4-5 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.По словам собеседника агентства, отмечать Новый год жители столицы будут при температуре от 0 до минус 7 градусов. "Все-таки новогодняя ночь должна быть с двузначными отрицательными значениями, то есть, минус 10-15 градусов - вот это новогодняя ночь. А тут мы все-таки прогнозируем, что погода будет умеренно теплой - на 4-5 градусов. Это все-таки заметное отклонение", - подчеркнул Вильфанд.Специалист добавил, что это пока данные предварительных расчетов, и они могут корректироваться в течение предстоящей недели, однако их точность весьма высока. Начиная со 2 января будет отмечаться похолодание. "Не радикальное похолодание, но все-таки понижение температуры", - отметил директор Гидрометцентра.



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