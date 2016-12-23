Полиция задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки Рубрики: Криминал

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По словам собеседницы агентства, мужчина пытался выехать за пределы России. "В настоящий момент он доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий", - отметила представитель МВД.



По факту произошедшего московскими следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ранее в правоохранительных органах отмечали, что выясняют местонахождение родственников девочки и других людей, имевших возможность попасть в квартиру, в том числе соседи. Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на востоке Москвы, тело которой было обнаружено накануне с колото-резанными ранениями на Ферганской улице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.По словам собеседницы агентства, мужчина пытался выехать за пределы России. "В настоящий момент он доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий", - отметила представитель МВД.По факту произошедшего московскими следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ранее в правоохранительных органах отмечали, что выясняют местонахождение родственников девочки и других людей, имевших возможность попасть в квартиру, в том числе соседи.



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