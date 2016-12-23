Полиция задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на востоке Москвы, тело которой было обнаружено накануне с колото-резанными ранениями на Ферганской улице, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По словам собеседницы агентства, мужчина пытался выехать за пределы России. "В настоящий момент он доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий", - отметила представитель МВД.
По факту произошедшего московскими следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ранее в правоохранительных органах отмечали, что выясняют местонахождение родственников девочки и других людей, имевших возможность попасть в квартиру, в том числе соседи.