Третьяковскую галерею и "Гараж" можно будет посетить по одному билету Развлечения Рубрики: Праздники

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Таким образом, цена двух билетов составит 550 рублей. Предложение действительно при предъявлении билета одного из музеев. Акция не распространяется на льготные билеты. В "Гараже" можно будет посетить выставку "Свидетельства", на которой представлены 43 ранее не выставлявшихся рисунка режиссера Сергея Эйзенштейна, 49 офортов Франсиско Гойи и более 30 крупноформатных рисунков современного американского художника Роберта Лонго.



Посетители Третьяковской галереи увидят лучшие работы мастеров авангарда, порядка шестидесяти живописных картин и десять скульптур азербайджанских художников 1960-1980 годов, произведения современного искусства и многое другое. Билеты продаются в кассах музеев. Третьяковская галерея на Крымском Валу и музей современного искусства "Гараж" проведут совместную акцию "Неделя искусства" в новогодние каникулы. Со 2 по 9 января при покупке билета в один из музеев второй можно посетить со скидкой 60%.Таким образом, цена двух билетов составит 550 рублей. Предложение действительно при предъявлении билета одного из музеев. Акция не распространяется на льготные билеты. В "Гараже" можно будет посетить выставку "Свидетельства", на которой представлены 43 ранее не выставлявшихся рисунка режиссера Сергея Эйзенштейна, 49 офортов Франсиско Гойи и более 30 крупноформатных рисунков современного американского художника Роберта Лонго.Посетители Третьяковской галереи увидят лучшие работы мастеров авангарда, порядка шестидесяти живописных картин и десять скульптур азербайджанских художников 1960-1980 годов, произведения современного искусства и многое другое. Билеты продаются в кассах музеев.



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