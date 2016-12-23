]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
декабря
pda
Поиск
Архив

Третьяковскую галерею и "Гараж" можно будет посетить по одному билету
25 декабря 2016 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Праздники, Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Третьяковская галерея на Крымском Валу и музей современного искусства "Гараж" проведут совместную акцию "Неделя искусства" в новогодние каникулы. Со 2 по 9 января при покупке билета в один из музеев второй можно посетить со скидкой 60%.

Таким образом, цена двух билетов составит 550 рублей. Предложение действительно при предъявлении билета одного из музеев. Акция не распространяется на льготные билеты. В "Гараже" можно будет посетить выставку "Свидетельства", на которой представлены 43 ранее не выставлявшихся рисунка режиссера Сергея Эйзенштейна, 49 офортов Франсиско Гойи и более 30 крупноформатных рисунков современного американского художника Роберта Лонго.

Посетители Третьяковской галереи увидят лучшие работы мастеров авангарда, порядка шестидесяти живописных картин и десять скульптур азербайджанских художников 1960-1980 годов, произведения современного искусства и многое другое. Билеты продаются в кассах музеев.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.12.2016   11:45
1
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 25 декабря 2016 г. // Последняя новость 11:32
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>